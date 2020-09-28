Koray Avcı: YouTube konserlerine ağırlık vereceğiz

HABERTURK.COM

Şarkıcı Koray Avcı, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yakın bir arkadaşıyla geldiği alışveriş merkezinde uzun bir süre mağazaları dolaşan Avcı, ardından bir restoranda akşam yemeği yedi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Koray Avcı, "Albümü çıkardık, çok güzel tepkiler ve mesajlar aldım. Malum konserler iptal olduğu için biz de bu boşlukta albümdeki bazı şarkıların kliplerini çekmeye karar verdik. Bunun yanı sıra YouTube konserlerine ağırlık verip, sevenlerimiz ile orada buluşacağız" açıklamasında bulundu.