Kore estetiğiyle gerçekleşen inanılmaz değişim: 57 yaşındaki kadının 30 yaş gençleşme hikayesi

BAŞVURU VİDEOSUNDA NE PAYLAŞTI?

Başvuru videosunda "Ben 57 yaşında bir kadınım ve modellerinizden biri olmak için başvuruda bulunmak istiyorum" dedi ve ''34 yaşımda olduğum bir fotoğrafımı gönderdim. Aynaya baktığımda yorgun ve bitkin göründüğüme şaşırıyorum çünkü hala o halimde gibi hissediyorum, bu yüzden o tazeliğin bir kısmını geri almak istiyorum.'' cümlelerini ekledi.