Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, Moon'u Pyongyang'taki Sunan Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı. Güney Kore Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kore'de nükleer silahsızlanmanın görüşüleceği üçüncü buluşması için ziyaret ettiği Pyongyang'da Kim Jong-un, eşi Ri Sol-ju ve kız kardeşi Kim Yo-jong tarafından karşılandı.

Havalimanında kucaklaşan ikili, başkent caddelerinde bekleyen kalabalığı araçlarından selamlayarak devlet konuk evi Paekhwawon'a geçti.

Zirve, iki liderin, beş ay önceki ilk el şıkışmalarının ardından gerçekleşen üçüncü yüz yüze görüşme oluyor. İki lider arasında 27 Nisan'daki ilk görüşmede nükleer silahsızlanma ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi kararlaştırılmıştı. Daha sonra 26 Mayıs'ta bir araya gelen liderler, iki ülke arasındaki barış sürecini ele almışlardı.

Moon'a Kuzey Kore ziyaretinde eşi Kim Jung-sook ile 110 civarında Güney Koreli yetkili eşlik ediyor. Öncü ekip olarak adlandırılan 90'ın üzerinde Güney Koreli yetkili, pazar günü Pyongyang'a varmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un 3 günlük ziyareti sırasında Paekhwawon'da konaklaması, iki liderin, öğle yemeğinden sonra ilk resmi görüşmeyi yapması bekleniyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bugünkü görüşmede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının yolları ele alması planlanıyor.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. Moon'un ziyaretiyle iki lider 2018 yılında üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapacak.

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