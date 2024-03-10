Koreli kadınların bakım rutininden: 3 saniye tekniği ciltte nasıl bir dönüşüm sağlıyor?
Kore güzellik ürünleri bir süredir dünya çapında çok popüler durumdadır. Ancak Koreli kadınlara parlak ve iyi bir cilt kazandıran sadece cilt bakım ürünleri değil, aynı zamanda uyguladıkları güzellik rutinidir. Bu rutinde yer alan 3 saniyede nemlendirme kuralının ise cilde birçok faydası vardır. İşte, sizin için Koreli kadınların uyguladığı kuralın cilde 7 etkisi!
Kore son zamanlarda cilt bakımında öne çıkan ülkelerden biri olduğundan bazı insanlar, bu durumdan etkilenerek yeni bir bakım rutini oluşturuyor. Bu cilt bakım rutini uygulayan insanlar, 10 aşamaya dikkat ediyor. Bununla birlikte, bu aşamalardan biri olan yüzü yıkadıktan hemen sonra uygulamayı gerektiren 3 saniyelik nemlendirme kuralı, diğer bakım rutinlerini uygulamadan da iyi sonuçlar verebiliyor. İşte, detaylar...
1. CİLDİN DAHA İYİ EMMESİNİ SAĞLAR
Cilt bakım ürünlerinizi yüzünüzü yıkadıktan hemen sonra uygularsanız cildiniz, bu ürünlerden en iyi verimi alabilir. Cildinizin dış tabakası bir kalkan görevi görür bu yüzden içinden geçmeye çalışan cilt bakımı bileşenlerine karşı direnç gösterir.
Ancak cildiniz nemli olduğunda cilt, üzerindeki nemden dolayı bariyerin aşınacağını düşünmez. Yani cildin, serumlardaki veya nemlendiricilerdeki aktif maddeleri emmesi daha kolay olur.
2. CİLDİ AYDINLATIR
Cildiniz yıkandıktan hemen sonra daha da susuz kalabilir, bunun nedeni suyun cildinizden hızla buharlaşması ve cildin esansiyel yağlarının çoğunu beraberinde götürmesidir. Yani, nemlendiricinizi ne kadar hızlı uygularsanız cildinizi parlak ve canlı yapma şansınız o kadar artar.
3. CİLDİN DAHA GENÇ GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR
İyi nemlendirilmiş cilt, dolgun ve genç görünür. Cildiniz kuruduğunda tüm ince çizgilerin ve kırışıklıkların daha görünür olmasını sağlar. Kremlerin ve serumların cildinizi daha pürüzsüz hale getirmesi beklenir ancak bu ürünleri kuru cilde uygulamak fayda sağlamayabilir.
Kuru ciltte ölü cilt hücreleri olduğundan nemlendirici cilde nüfuz edemez, dolayısıyla cildi nemlendirerek daha genç görünmesini sağlayabilirsiniz.
4. CİLDİN DAHA SAĞLIKLI KALMASINI SAĞLAR
Nemlendiricinizi yüzünüzü yıkadıktan hemen sonra uygularsanız cildinizin dengesini korumasına yardımcı olur. Cildiniz aşırı kuruduğunda yüzeyin altındaki bezler, kuruluğu nötralize etmek için daha fazla sebum üretmeye başlar.
Bu durum, sivilce oluşumuna neden olabilir. Yani, 3 saniye kuralı uygulanırsa sivilce oluşma ihtimali azalacağından daha sağlıklı bir cilt elde edebilirsiniz.
5. CİLDİNİZİ GÜNEŞİN ZARARLARINDAN KORUR
Güneş, cildi kurutarak kırışık ve pul pul görünmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra güneş kremi kullanılmadığında cilt zararlı UV ışınlarına maruz kalır bu yüzden güneş kremi kullanmak önemlidir.
Ancak temizlenmezse cilt bariyerini tıkayabileceğinden yüzü iki aşamalı temizledikten sonra nemlendirici kullanılmalıdır. Bununla birlikte birçok yüz kremi SPF içerdiğinden cildiniz nemlendirmenin çifte faydasını görebilir.
6. HASSAS CİLDİ RAHATLATIR
Hassas ciltler kolaylıkla tahriş olur ve ekstra bakıma ihtiyaç duyar. Kreminizi cildiniz daha fazla kurumadan uygulamak kuru ve kaşıntılı lekelerin önlenmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte bazı dermatologlar, cilt tahrişini önlemek için yüzünüzü günde 2 defadan fazla yıkamamanızı tavsiye ediyor.
7. RUTİNİNİZİ HIZLANDIRIR
Kore cilt bakımı rutininin 10 adımını takip etmek çok zor olabilir ve çoğumuzun bu kadar uzun süren bir bakım için vakti olmayabilir ancak 3 saniye kuralı daha kısa sürede hazırlanmanıza yardımcı olabilir.
Havluyla kurulama işlemini atlayıp sadece nemlendirme yapmak, hem zamandan tasarruf etmenizi hem de daha iyi görünen bir cilde sahip olmanızı sağlayabilir.
Kaynak: National Library of Medicine, Go to Skin Care, Very Well Health, Bright Side, Derm Store