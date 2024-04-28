Korkulan sürüngenlerin en büyüğü: Dünyanın en büyük 8 yılanı!
Boa yılanlarından ağsı pitonlara kadar, gezegeni bazı inanılmaz yılan gibi ağır sikletlerle paylaşıyoruz. Bu yırtıcı hayvanlar, güneydoğu Asya, Güney Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde bulunur. Peki dünyadaki en büyük yılanlar ne kadar büyük? İşte, dünyanın en büyük yılanları...
Zarif desenlere sahip vücutları, bir savaş uçağından daha hızlı hızlanan yırtıcı saldırıları ve hatta "uçma" kapasitesiyle yılanlar büyüleyici bir sürüngen grubudur. Bazıları özellikle bir özelliği nedeniyle dikkati hak ediyor: muazzam boyutları. İşte, dünyanın en büyük 8 yılanı!
1. TİTANOBOA CERREJONESİS
Trex büyüklüğünde , 1,25 ton ağırlığındaki yılan Titanoboa cerrejonensis, bir korku filmi için uydurulmuş kurgusal bir canavar değil, bir zamanlar Güney Amerika'nın nemli ormanları ve nehirlerinde sürünen gerçek bir yaratıktır. Titanoboa, şimdiye kadar var olduğu bilinen en büyük yılanlardan biriydi .
2. YEŞİL ANAKONDA
Yeşil anakondalar, Amazon'daki bataklıklar ve dereler boyunca yaşarlar ve burada 9 metre uzunluğa ulaşacak kadar uzun yaşayabilirler.
Tarihi kayıtlar dikkate alındığında, ağsı pitonlar kadar uzun olmadıkları görülüyor. Bununla birlikte, yeşil anakondalar, Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi ve Koruma Biyolojisi Enstitüsü'ne göre, bu yılanlardan bazılarının ağırlığı 250 kg'a varan, kuyruklu piyanoya eşdeğer olan, bugün Dünya üzerindeki en ağır yılan türüdür.
3. RETİKÜLE EDİLMİŞ PİTON
Bir başka Güney Asya yerlisi olan piton, kendisine adını veren, yinelenen elmas şekillerinden oluşan bir desenle süslenmiş olup, günümüzde Dünya üzerindeki en uzun yılan olarak tanınmaktadır. 1912 tarihli bir hesap, yakalanan bir pitonun uzunluğunun 10 m olduğunu tipik bir okul otobüsünün uzunluğu iddia ediyor, ancak bu rakamın doğrulanması zor.
4. HİNT PİTONU
Rudyard Kipling'in "Orman Kitabı" adlı eserindeki esrarengiz konuşan yılan Kaa'ya ilham veren tür, Hint pitonun hikaye kitaplarındaki devasa büyüklüğü muhtemelen sadece kısmi bir abartıdır: Bu yılanlar 6,4 m uzunluğa kadar büyüyebilirler. ve ADW'ye göre neredeyse 100 kg ağırlığında. Bu, yeni doğmuş bir fil buzağının ağırlığına yakındır.
5.KÜBA BOA YILANI
Lake District Yaban Hayatı Parkı'na göre, Küba'ya özgü bu yanardöner pullu boa yılanları Karayipler'deki en büyük yılanlardır. Sürüngenler ve Amfibiler dergisinde yayın yapan araştırmacılara göre, 30 kilogramın üzerinde ağırlığa ve 5,65 metreye kadar ulaşan uzunluğa sahip olan Küba boaları (bazı raporlar, 6 metreden daha fazla büyüyebileceklerini iddia ediyor) zamanlarının çoğunu ağaç dallarının etrafına dolanarak veya yerdeki kertenkeleleri ve kemirgenleri araştırarak geçirirler.
6. BİRMANYA PİTONU
Birmanya pitonları dünya çapındaki 41 piton türünden biridir. Birmanya pitonları Güneydoğu Asya'ya özgüdür ve ağaçlarda yaşamaya başlarlar , ancak yetişkinlik döneminde boyutları onları yere inmeye zorlar. Guinness Dünya Rekorları'na göre kaydedilen en büyük Birmanya pitonu, 5,74 m uzunluğunda olan Baby adlı tutsak bir yılandı . Vahşi doğada, bu yılanlar düzenli olarak 4,9 m uzunluğa kadar uzanır; bu, timsahları avlayacak kadar büyüktür .
7. KRAL KOBRA
Geniş kapüşonunu ve zehirli dişlerini sergilemek için şaha kalkan kral kobra tehditkar bir figür sergiliyor; üstelik bunun tek nedeni ısırığının bir fili öldürecek kadar güçlü olması değil. Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi ve Koruma Biyolojisi Enstitüsü'ne göre, Asya'nın yerlisi olan kral kobraların uzunluğu 5 metreden fazla büyüyebilir.
Şimdiye kadar kaydedilen en uzun kral kobra, Londra Hayvanat Bahçesi'nde 5,71 m uzunluğa ulaşan tutsak bir yılandı. Guinness Dünya Rekorları'na göre 1930'ların sonlarında - kabaca bir nakliye konteynırının uzunluğu. Hayvanat bahçesi bombalanırsa şehre kaçmasını önlemek için 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcında öldürüldü.
8. ORTA AFRİKA KAYA PİTONU
Oregon Hayvanat Bahçesi'ne göre Orta Afrika kaya pitonu Afrika'nın en büyük yılanıdır . Son derece uyarlanabilir ve savana, orman ve çöl habitatlarında eşit derecede rahat olduğu Sahra altı Afrika'da bulunur. Animal Diversity Web'e (ADW) göre bu pitonlar ortalama 9,8 ila 3 ila 5 m uzunluğundadır .
Kaynak: Live Science