Apartmanda yayılan kötü koku cinayeti ortaya çıkarttı 0:00 / 0:00

İHA

Balıkesir'de, Hacıilbey Mahallesi Tekne Alan Sokak'ta bulunan Nuhoğlu Apartmanı'nda yaşayan vatandaşlar, apartmandan gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun geldiği daireye girdi. Polis ekipleri evde öldürülmüş halde erkek cesedi ile karşılaştı. Cinayet büro amirliği ekipleri, evde yaptığı incelemede şahsın yaklaşık 1 hafta önce bıçakla öldürüldüğünü ve ölen kişinin kimliğinin ise 54 yaşındaki Mustafa Duran'a ait olduğunu tespit etti.

Duran'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.