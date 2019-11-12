İstanbul'un Fatih ilçesi Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı.
DHA'nın haberine göre, saat 09.30 sıralarında meydana gelen feci kazada, vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerince kamyonetin altından çıkarılan kadının üzerinde herhangi bir kimlik bulunmadı. Kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
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