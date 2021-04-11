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Seycan hemşire ihmal kurbanı mı? İki gün sonra yolda yine önlem yok

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, mıcırlı yolda kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarparak, ters dönen otomobilin sürücüsü hemşire Seycan Alan (26) yaşamını yitirdi. Ramazan bayramı sonrası dünyaevine girmeye hazırlandığı ortaya çıkan Seycan hemşireyi hayattan koparan korkunç kazanın ardından iki gün geçmesine rağmen kazaya neden olduğu iddia edilen trafiğe kapalı olması gereken yolda herhangi önlem alınmadan çalışmalar devam ediyor

KORKUNÇ KAZA! Son dakika: Seycan hemşire ihmal kurbanı mı? - Haberler
Seycan hemşire ihmal kurbanı mı?
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DHA

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, mıcırlı yolda kontrolden çıkan otomobiliyle 15 metre yükseklikten uçan hemşire Seycan Alan'ın (26) öldüğü yolda, yapım çalışması devam ediyor. Kazaya neden olduğu iddia edilen trafiğe kapalı olması gereken yolda herhangi bir önlem alınmadığı görüldü.

Kaza, geçen geçen cuma günü saat 16.30 sıralarında, Seyran Mahallesi'nde yapım çalışması devam eden ve iddiaya göre kapalı olması için yeterli önlemin alınmadığı yolda meydana geldi.

Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan, mesai bitimi 41 GP 401 plakalı otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Mıcırlı yolda Alan'ın kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarpıp, ters döndü.

ARACIN ALTIN KALDI

Alan, aracın altında kalırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Alan, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralı olduğu belirlenen Alan, sağlık görevlilerince ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahale sonrası Konya'daki hastaneye sevk edilen Alan, yolda hayatını kaybetti.

BAYRAM SONRASI DÜĞÜN YAPACAKMIŞ

Seycan Alan'ın 1.5 ay önce nikah sonrası eş durumundan Ermenek'e atandığı, uzman çavuş olan Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi.

Seycan hemşirenin ölümüne neden yol yapım çalışması devam ettiği trafiğe kapalı olması gereken yolda hala önlem alınmadığı görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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