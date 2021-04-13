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HaberlerGündem3. SayfaBALTALI... Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de korkunç kavga
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Baltayla saldırdılar! Sokakta dehşet anları

İstanbul Küçükçekmece'de, iki grup arasında yaşanan tartışma korkunç bitti. Taraflar tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sopa ve baltalarla birbirine girdi. Kavgada, bir kişi kafasından aldığı balta darbeleriyle ağır yaralandı

BALTALI... Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de korkunç kavga
Korkunç! Baltayla saldırdılar
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İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, iki grup arasında yaşanan baltalı kavgada bir kişi başından ağır yaralandı.

Korkunç olay, geçen pazar günü İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, sopa ve baltalarla birbirine girdi. Kavgada, ismi öğrenilemeyen bir kişi, kafasından aldığı balta darbeleriyle ağır yaralandı. Şahıs kanlar içinde yerde kalırken, kavgaya karışanlar kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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