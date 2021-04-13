Korkunç! Baltayla saldırdılar 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, iki grup arasında yaşanan baltalı kavgada bir kişi başından ağır yaralandı.

Korkunç olay, geçen pazar günü İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, sopa ve baltalarla birbirine girdi. Kavgada, ismi öğrenilemeyen bir kişi, kafasından aldığı balta darbeleriyle ağır yaralandı. Şahıs kanlar içinde yerde kalırken, kavgaya karışanlar kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.