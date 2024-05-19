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        Haberler Kısayol Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi bu akşam TV’de!

        Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi bu akşam TV'de!

        1979 yılı yapımı olan yönetmenliğinde ise Natuk Baytan'ın yer aldığı Korkusuz Korkak filmi bu akşam Show TV'de yayınlanacak. İşte Korkusuz Korkak filmi konusu ve oyuncuları

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        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:30
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        Başrolünü Kemal Sunal'ın aldığı Korkusuz Korkak filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kim?

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        KORKUSUZ KORKAK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Kemal Sunal

        Turgut Özatay

        Ayşin Atav

        Nejat Gürçen

        Zafer Önen

        Hikmet Taşdemir

        Rıza Pekkutsal

        Belkıs Dilligil

        KORKUSUZ KORKAK KONUSU NEDİR?

        Bir şirkette masa başı bir işte çalışan ve fakir bir adam olan Mülayim, kirasını bile ödeyememektedir. İş arkadaşları tarafından ezilen ve ev sahibi tarafından evden atılmakla karşı karşıya kalan Mülayim tam bu dönemde ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenir. Doktor 6 ay sonra öleceğini, son günlerini dilediği gibi yaşamasını tavsiye eder.

        Birden değişen Mülayim iş arkadaşları ve patronu tarafından ezilmek bir yana, kendisi patron gibi davranmaya başlar. Mahalleye bırakılmış bir bomba ile oyuncak gibi oynayıp, patlattığı için bombacı Mülayim lakabı takılır. Ancak bu arada aldığı son piyango biletine büyük ikramiyenin çıktığını öğrenir. Altı ay ömrü kaldığını düşünerek, tüm parasıyla bir umumi tuvalet yaptırır. Bu arada mafya babası Ayı Abbas ile Mülayim arasında mücadele başlayacaktır. Ölmek için 6 ay beklemeye sabredemeyen Mülayim, Sansar Selim aracılığıyla kendisini öldürmek üzere Gaddar Kerim'i tutar. Kerim, Abbas'ın adamlarını bertaraf eder. Bu arada aslında gayet sağlıklı olduğunu, doktorun bir hata yaptığını öğrenen Mülayim artık eskisi gibi korkusuz değildir. Hemşire Sevil, Mülayim'e yardımcı olur ama Mülayim korkusunu engelleyemez. Etrafındaki herkesi, kendi tuttuğu ve kimliğini bilmediği kiralık katil sanmaktadır. En sonunda Gaddar Kerim ve Ayı Abbas tarafından sıkıştırılan Mülayim tuhaf bir şekilde her ikisinin elinden de kurtulacaktır

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