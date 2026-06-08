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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkutan ihbarda ikinci gün! Arama çalışması sürüyor! | Son dakika haberleri

        Korkutan ihbarda ikinci gün! Arama çalışması sürüyor!

        İstanbul Üsküdar'da denizde bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 15:27 Güncelleme:
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        Korkutan ihbarda ikinci gün!
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        Üsküdar'da denizde bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

        DHA'nın haberine göre Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde 6 Haziran Cumartesi günü denizde bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde ve kıyı şeridinde arama çalışması başlattı.

        Çalışmalarına bugün Kuzguncuk sahilinde devam eden ekiplerin arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğü görüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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