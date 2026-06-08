Korkutan ihbarda ikinci gün! Arama çalışması sürüyor!
İstanbul Üsküdar'da denizde bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi
Giriş: 08 Haziran 2026 - 15:27 Güncelleme:
Üsküdar'da denizde bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
DHA'nın haberine göre Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde 6 Haziran Cumartesi günü denizde bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde ve kıyı şeridinde arama çalışması başlattı.
Çalışmalarına bugün Kuzguncuk sahilinde devam eden ekiplerin arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğü görüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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