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Hemşire Anneler Günü'nde koronavirüsten öldü, karnındaki bebeği sezaryenle alındı

Koronavirüs yine büyük bir acıya neden oldu. Sivas'ta tedavi gören ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen hemşire Merve Cesur (31),Anneler Günü'nde hastanede hayatını kaybetti. Cesur'un karnındaki kız bebek ölümünden 3 gün önce sezaryenle alındı

Korona hayattan kopardı, bebeği sezaryenle alındı - Haberler
Korona hayattan kopardı, bebeği sezaryenle alındı
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DHA

Sivas'ın Zara ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli, Sefa Cesur ile 2 yıllık evli, 8 aylık hamile hemşire Merve Cesur, 29 Nisan günü koronavirüsten rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, Sivas Numune Hastanesi'ne yatırılan Cesur'un tedavisine başlandı. Bir süre sonra Cesur'un durumu ağırlaştı. Bunun üzerine 6 Mayıs'ta Merve Cesur'un karnındaki kız bebeği sezaryenle alındı.

Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken annesi Merve Cesur, 9 Mayıs'ta Anneler Günü'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cesur'un cenazesi aynı gün kent merkezindeki Yukarı Tekke Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Bebeğinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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