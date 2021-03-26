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HaberlerGündemGüncelLOKAL-COVID |Son dakika: Dernek lokaline baskın! 18 kişiye 130 bin TL ceza
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Akılalmaz olay! Korona lokali!

Yurt genelinde korona virüs vakaları artarken, vaka sayısı 30 binlere ulaşırken İzmir'de insanı şoke eden bir olay yaşandı. Konak ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen bir lokalde eğlenen 18 kişiye, toplam 129 bin 600 lira ceza uygulandı

LOKAL-COVID |Son dakika: Dernek lokaline baskın! 18 kişiye 130 bin TL ceza
Akılalmaz olay! Korona lokali!
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DHA

Türkiye genelinde Kovid-19 vaka sayısı ve can kayıpları artarken İzmir'de, "Pes" dedirten cinsten bir olay yaşandı.

DERNEK LOKALİ İHBAR EDİLDİ

Konak ilçesinde polis ekipleri, Akın Simavi Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki dernek lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çok sayıda kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

18 KİŞİYE 130 BİN TL PARA CEZASI

DHA'da yer alan habere göre ihbarın ardından olay yerine gelen polisler insanı şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Lokalde bulunan, eğlenen 18 kişiye toplam 129 bin 600 lira ceza uygulandı. Dernek yöneticileri hakkında ise yasal işlem yapıldı.

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