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Korona sonrası öksürük nörolojik olabilir

Covid-19 sonrası öksürük şikayeti birçok hastada devam ediyor. HT Mikrofon'da Helin Genç'in konuğu olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç, koronavirüsün ardından 4 ay daha sürebilen öksürüğün nörolojik olabileceği ile ilgili çalışmaların yapıldığını söyledi.

Korona sonrası öksürük nörolojik olabilir

Covid-19 sonrası hastalarda devam eden öksürük ile ilgili bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aykaç "Tat ve koku kaybı gibi semptomların olması nörolojik bir takım hadiseler ortaya çıktığını gösteriyor. Öksürükte de bir takım artan hücrelerin öksürüğe yol açtığına ilişkin çalışmalar var. Dünyada oldukça kabul gören bir dergide 1 aylık bir çalışma, dünyadaki tüm öksürükle ilgili verileri derlemişler. Orada yüzde 30'a varan öksürük yakınmalarının ve 4 ayı bazen geçebilen öksürük olabileceğini söylüyor" dedi. Dr. Aykaç'ın korona sonrası devam eden öksürük şikayetlerinde yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdiği röportajın tamamı için:

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