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Haberler Sağlık Korona vaka sayısı 11 Aralık: Omicron Türkiye'de!
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Korona vaka sayısı 12 Aralık: Omicron Türkiye'de!

Korona vaka sayısı 12 Aralık verileri açıklandı mı? Bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre Omicron varyantı Türkiye'de görüldü. İşte güncel 11 Aralık korona vaka sayısı...

Korona vaka sayısı 11 Aralık: Omicron Türkiye'de!

Korona vaka sayısı 12 Aralık verileri henüz açıklanmadı. Dün açıklanan veriler ise merakla izleniyor. Zira Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre dünyayı alarma geçiren Omicron varyantı Türkiye'de de görüldü. İşte korona vaka sayısı 11 Aralık verileri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Omicron açıklaması...

11 ARALIK KORONA VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 180 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,04 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 600 bin 540 doza yükseldi.

İLLERİN AŞI BİLANÇOSU

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"AŞININ SONUÇLARI ORTADA"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Kovid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada."

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BAKAN KOCA AÇIKLADI: TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Güney Afrika'da tespit edildikten sonra başta Nu varyantı denilen fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırılan corona virüsü varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var" dedi.

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