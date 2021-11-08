Korona vaka ve vefat sayısı 7 Kasım verileri verileri yüzleri güldürdü. Kaydedilen son verilere göre korona vaka sayısı 25 bin sınırına kadar geriledi. İşte son açıklanan korona vaka ve vefat sayısı tablosu...

KORONA 8 KASIM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 8 Kasım verileri günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

VAKA SAYILARI 25 BİNE GERİLEDİ!

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre,

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 374 artışla 754 bin 311’e yükseldi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana 41 bin 335 ile "en yüksek günlük vaka sayısı” kayıtlara geçti.

Avusturya'da 8 Kasım'dan itibaren kafe, restoran, kişisel bakım merkezleri, otel ve hastanelere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilerin girişine izin verilecek.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 764 yeni vaka tespit edildi.

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 793 kişinin hayatını kaybetmesiyle şimdiye kadarki "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kayıtlara geçti.