Korona vaka sayısı patladı... Korona vaka sayısı 7 Ekim verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son dakika verilere göre pozitif vaka sayıları 30 bin sınırını aştı. Merak edenler için dün akşam açıklanan güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte güncel veriler...

KORONA 7 EKİM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 7 Ekim Perşembe günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

6 EKİM KORONA VAKA SAYILARI

En güncel koronavirüs tablosuna göre; 6 Ekim Çarşamba tarihi itibariyle Türkiye'de

son 24 saatte 358 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 413 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,46 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 312 bin 875 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 787 bini, Hindistan'da 33 milyon 892 bini, Brezilya'da 21 milyon 499 bini ve İngiltere'de 8 milyon 6 bini geçti.

Virüs nedeniyle ABD'de bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılki toplam can kaybını geçti. Ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, 1 Ocak’tan bu yana Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 353 bini aştı.

ABD’nin sağlık alanında faaliyet gösteren en büyük kuruluşlarından Kaiser Permanente, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 2 bin 200 kişinin ücretsiz izne çıkarıldığını duyurdu.

Ülkede bir kişi, Kovid-19 konusunda yanlış haberler yayarak halkta korku ve paniğe neden olduğu gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'li ilaç firması Moderna'nın kurucuları, Kovid-19 salgını döneminde ilk defa Forbes dergisinin en zenginler listesinde yer aldı.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde yaşayan yetişkinlerin yüzde 75'inden fazlasının Kovid-19'a karşı tam aşılandığını duyurdu.

İngiliz hükûmeti ülkede dar gelirlilerin desteklenmesi amacıyla verilen sosyal destekte salgın süresince uygulanan 20 sterlinlik artışı bugün itibarıyla sonlandırıyor.

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının 1991 yılı ve sonrasında doğanlarda kullanımının durdurulacağını duyurdu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Kovid-19 aşı sertifikası olanlar için özgürlüklerin genişletileceğini bildirdi.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da polis, hükûmetin Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkan yüzlerce kişiye müdahale etti.

Japonya, Kovid-19'un etkisindeki yerel turizm piyasasını canlandırmak için teşvik programı uygulamayı planlıyor. Hafta başında göreve gelen Kişida Fumio hükûmeti, geçen hafta sona eren olağanüstü hal (OHAL) sonrası "seyahate çık" kampanyası uygulamayı planlıyor.