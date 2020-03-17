Corona virüs haritası, Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerikalı araştırmacıların geliştirdiği coronavirüs haritası ile hangi ülkelerin coronavirüsüne yakalandığını, ölü sayısı ve iyileşen hasta sayısını takip edebiliyorsunuz. İşte, corona virüs canlı harita

İŞTE CORONA VİRÜS CANLI HARİTASI

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS 47'YE YÜKSELDİ

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı son dakika paylaşımda, bugün 29 kişiye corona virüsü (koronavirüs) tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Yeni tanı konunlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."

60'I AŞKIN ÜLKE VE BÖLGEDE CORONA VİRÜS

Yeni tip corona virüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Güney Kore 4 bin 212, İtalya 24 bin, İran 978, Japonya 961, Fransa 130, Almanya 129, Singapur 106, ABD 80, İspanya 74, Bahreyn 47, Kuveyt 56, Tayland 43, İngiltere 35, Malezya 29, Avustralya 29, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 19, Norveç 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Çekya 3, Katar 3, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ermenistan 1, Türkiye 47. KKTC 6.