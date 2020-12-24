Koronavirüs aşısı ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İngiltere, ABD gibi bazı ülkelerde uygulanmaya başlanan koronavirüs aşısı ile ilgili gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Peki merakla araştırılan Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek, Türkiye'de ne zaman uygulanacak?

BAKAN KOCA: PAZAR GECESİ AŞI YOLA ÇIKIYOR!

''Salgında alışkanlıklarımız değişti, tüm hayatımızda yenilikler oldu. Sancılı olduğunun farkındayım. Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir. İngiltere kontrolsüz vaka artışını virüsün mutasyonu ile açıklamaya çalışmaktadır.

Sıkı tedbirler sonucunda, İstanbul'da vaka sayasında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı.

Bizde mutasyon konusunda gerekli tedbirleri vakit geçirmeden uyguladık. Mutasyonlarla ilgili takibimiz hep sürdü. Bilinmelidir ki bu mutasyon Eylül ayından beri mevcut.

ETKİLİLİK SEVİYESİ YÜZDE 91,25

Aşıda Faz-3 çalışmaları başarıyla sürüyor. Aşının etkili olduğundan eminiz. Çin'den aşı pazar gecesi yola çıkıyor. Çin aşısının etkililiği yüzde 91,25