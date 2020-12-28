Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı geliştirilen aşı bazı ülkelerde uygulanmaya başladı. Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek, aşılama ne zaman başlayacak merak ediliyor.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Çinli Sinovac şirketinden sipariş edilen koronavirüs aşısının bir kaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Koronavirüs Türkiye'ye ulaştığında ilk önce sağlıkçılar aşılanacak.