Koronavirüs belirtileri nelerdir? 0:00 / 0:00

Hızlı bir şekilde havadan damlacık yoluyla bulaşan koronavirüs çeşitli varyantlarla mutasyona uğramıştır. Ancak her varyantta temel belirtiler birbirine benzemektedir. Uzmanla zaman için virüsün uğradığı mutasyonlarla beraber bulaşıcılığının ve ağır seyrinin yavaşlayacağını sıradan bir gripten farkının kalmayacağını belirtmektedir. Bu içeriğimizde koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs (Kovid-19) nasıl anlaşılır? Konularıyla ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte koronavirüs belirtileri ile ilgili merak edilenler…

Koronavirüs Belirtileri

Koronavirüs belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Koronavirüs belirtileri arasında en yaygın görünenler, boğazda ağrı, ateşin yükselmesi, öksürük, yorgun ve halsiz hissetme, koku ya da tat duyusunda kayıp yaşamadır.

Koronavirüsün daha az ortaya çıkan belirtileri ise; boğazda ağrı, başta ağrı, genel vücut ağrısı, kemiklerin ağrıması, bağırsak hareketlerinin bozulması, deri döküntüleri, parmaklarda bariz renk değişimlerinin olması, gözlerin kızarması ya da tahrişi.

Koronavirüs ağır seyrettiğinde ortaya çıkan belirtiler ise; nefesin daralması, solunumun zorlaşması, bilinçte bulanıklaşma, harekette veya konuşma da kayıplar olması, göğüste ağrı.

Koronavirüs Nasıl Anlaşılır?

Pek çok kişi son zamanlarda koronavirüs mutasyona uğradığı için virüsü farklı şekilde geçirmektedir. Bu yüzden koronavirüs nasıl anlaşılır diye daha fazla sorulmaktadır. Öncelikle bu hastalığın belirtileri oldukça nettir. Bu sayede anlaşılır. Fakat bağışıklık sistemine bağlı olarak bazı kişiler hastalığı ayakta ve herhangi bir belirti göstermeden geçirirken bazı kişiler de hastanelere gitmek zorunda kalmaktadır. Bu yüzden eğer koronavirüs olup olmadığınızdan emin değilseniz en yakın sağlık kuruluşuna başvurup test yaptırarak en kesin sonuca ulaşabilirsiniz.

Hafif Geçirenlerde Ne Gibi Belirtiler Olur?

Bağışıklık sistemlerine bağlı olarak bazı kişiler koronavirüsü ağır geçirirken bazıları da hafif geçirmektedir. Bu nedenle Koronavirüsü hafif geçirenlerde ne gibi belirtiler olur? Diye çok sayıda kişi tarafından sorulmaktadır. Genel olarak koronavirüsü hafif geçirenlerde yorgun ve halsiz hissetme, öksürük, üşüme, karında ağrı ve bağırsak hareketlerinin bozulması gibi belirtileri görünmektedir. Hastalığı hafif geçiren kişiler genellikle kronik hastalığı olmayan ve genç olan kişilerdir. Bunların evde tedavi süreçlerini geçirmeleri çok daha doğrudur. Ancak kişinin kendisini karantinaya alması en azından 7 gün evdeki diğer kişilerden uzak durması virüsü bulaştırmaması açısından oldukça önemlidir.

Koronavirüs Tedavisi

Koronavirüs çok yeni bir hastalık olduğundan koronavirüs tedavisi de kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Burada önemli olan virüsün nasıl ilerlediğidir. Eğer kişi hafif bir şekilde hastalığı geçiriyorsa öncelikle bir dahiliye uzmanıyla görüşüp tetkiklerini yaptırdıktan sonra doktorun verdiği ilaçları düzenli bir şekilde alarak tedavisini tamamlayabilir. Ancak ilaç tedavisinin yanı sıra kişinin diğer kişilerle temasını kesmesi ve kendisini evinde karantinaya alması oldukça önemlidir. Bunların yanı sıra bağışıklığını güçlendirecek doğal beslenmeyi tercih etmesi de hastalığı hızlı bir şekilde atlatmasına destek sağlayacaktır.

Koronavirüs Karantina Süresi

Koronavirüs karantina süresi en son bilgiye göre 1 haftadır. 1 haftanın sonunda belirtileri yok olan kişilerin karantinası bitmiş kabul edilmektedir.

Omicron Varyantı Belirtileri

Omicron varyantı belirtileri arasında öne çıkanları sizleri için sıraladık;

Omicron varyantında en sık görülen belirtiler arasında; burunda akıntı, boğazda ağrı, başta ağrı, ateşin yükselmesi, vücudun geneline yayılan yorgunluk, burunda tıkanma ve/veya akıntı, tatta ve kokuda kayıplar, deri döküntüsü bulunmaktadır.

Delta Varyantı Belirtileri

Delta varyantı belirtileri arasında öne çıkanlar şu şekildedir; balgam atarak ya da kuru şekilde devam eden öksürük, solunumda yetmezlik, ateşin yükselmesi, tatta ve kokuda kayıplar, iştah kaybı, boğazda ağrı, vücudun her yerine yayılan ağrılar ve geçmeyen halsizlik.