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        Haberler Sağlık Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış gözlenmedi

        Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış gözlenmedi

        Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener, Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış gözlenmediğini, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde görülen Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) varyantının henüz tespit edilmediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:51
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        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
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        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış gözlenmediğini, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde görülen Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) varyantının henüz tespit edilmediğini bildirdi.

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi de olan Şener, dünya genelinde Covid-19 vaka sayısında son üç aya göre yaklaşık yüzde 80 artış olduğunu belirtti.

        Prof. Dr. Alper Şener
        Prof. Dr. Alper Şener

        ERİS DSÖ'NÜN TAKİBİNDE

        Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın takibe aldığı Eris varyantı vakalarına henüz Türkiye'de rastlanmadığını ifade eden Şener, "Türkiye için baktığımız zaman ise Türkiye'de henüz daha bu alt grup varyantla ilgili bir geri bildirim yok. Sahadaki kişisel gözlemimiz şu ki acil servise başvuru, test pozitifliyle, yoğun bakıma ve hastaneye yatan vakalarda Covid-19 açısından bir artış yok." dedi.

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        Dünyada bazı ülkelerde tek tip aşılama yöntemi uygulanırken Türkiye'de Sağlık Bakanlığının "hibrit aşı" yöntemini belirlediğini dile getiren Şener, şunları kaydetti: "Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de hibrit aşılama stratejisinin güdülmüş olması, vaka sayılarının tırmanışa bir engel olabilir çünkü şunu biliyoruz ki hibrit bağışıklığı dediğimiz mRNA aşıları ve inaktif aşıları Türkiye'nin korona aşısını birlikte kombine uygulamış olması daha iyi bir bağışıklık sağlıyor. Alt grup varyantlara karşı daha iyi bir koruma yelpazesi aldı. Kısmen de olsa bunu biliyoruz. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ise genelde tek tip aşılama yaptılar. mRNA aşılamalarını yaptılar. O ülkelerdeki tırmanışı ya da aşıdan kaçan varyantları buna bağlayabiliriz ama yorum yapmak için çok erken."

        Şener, Türkiye'de okulların açılmasından sonraki süreçte büyük kentlerde Eris varyantının görülebileceğini ifade etti.

        "SEMPTOM GÖRÜLENLER PCR TESTİ YAPTIRMALI"

        Eris varyantının da belirtilerinin Covid-19 ile aynı olduğunu dile getiren Şener, şunları kaydetti: "Şikayetler aynı; burun akıntısı, burun tıkanıklığı, eklem ağrısı, gözlerinin arkasındaki ağrı, kuru öksürük, halsizlik gibi. Bu dönemde altını çizmekte fayda var, bu semptomları olan vatandaşlarımız mutlaka Covid-19 PCR testi yaptırmasında fayda var çünkü sessiz bir Covid-19 pandemisiyle yaz döneminde karşı karşıya kalmış ya da kalıyor olabiliriz, gözümüzden kaçıyor olabilir."

        ERİS VARYANTI

        Dünya Sağlık Örgütü, 9 Ağustos'ta yayımladığı raporunda, daha önce "gözlem altındaki varyant" olan Omicron'un alt türevi Eris (EG.5.1) varyantının statüsünü, "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirmişti.

        Mevcut kanıtlara dayanarak, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmiş, Eris'in özelliklerine bağlı olarak küresel şekilde yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedilmişti.

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