"Ben doğurdum, o ağladı"

AA

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, taburcu edildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir aydır hastanemizde Kovid-19 tedavisi gören Burak Akkul ve eşi Seda Akkul'u taburcu ederek, sevdiklerine sağlıkla kavuşturduk" ifadesi kullanıldı.

— KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ (@lutfikirdareah) April 13, 2020

Akkul ile eşinin sağlık görevlilerine teşekkür ettiği ve alkışlarla uğurlandığı anların görüntülerine de paylaşımda yer verildi.

Bir televizyon kanalında eşi Seda Akkul ile gezi programı sunan Burak Akkul, bir aydır Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

"ÇOK ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİM"

20 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinden çıkan ve koronavirüsü yendiğini açıklayan Akkul, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

Çok zorlu bir süreçten geçtim. Yakında güzel haberlerle görüşmek üzere.

BURAK AKKUL KİMDİR?

Burak Akkul, 1972'de Kırklareli'de dünyaya geldi. Mizah yazarı Burak Akkul, Çok Gezenti isimli programda gittiği ülkeler hakkında bilgiler vermektedir. Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul, Komikaze'nin isim babasıdır.

Çılgın Bediş'in birkaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen'in şov programlarının metin yazarlığını da yapmıştır. 20 yılı aşkın süredir medya sektöründe yer almaktadır. Ayrıca, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim kitaplarının da yazarıdır.

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