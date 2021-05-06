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HaberlerGündemSON DAKİKA: İşler başkana kaldı! Koronavirüs ilçe belediyesini vurdu! - Haberler
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O kentte ilçe belediyesinde çalışanlar karantinada; İşleri başkan yapıyor

Tunceli'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kentin Ovacık ilçesinde belediyede görevli 8 personel karantinaya alındı. Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise, mevcut personelin pandemi nedeniyle evlerinde izole olması nedeniyle kurumda çalışan kalmayınca, vatandaşa yardımcı olmak için tüm birimlerde tek başına hizmet vermeye başladı

SON DAKİKA: İşler başkana kaldı! Koronavirüs ilçe belediyesini vurdu! - Haberler
Koronavirüs ilçe belediyesini vurdu!
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DHA

Ovacık Belediyesi'nde görevli 2 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı incelemeyle bu kişilerin temaslısı olarak 6 personel daha tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, belediyede görevli 8 personel, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 Mayıs günü 10 gün süreyle evlerinde izole edildi. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de, kurumda çalışan kalmayınca vatandaşların işlerinde aksama olmaması için tüm birimlerde işlemleri kendisi yapmaya başladı.

'BÜTÜN İŞLERİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM'

Belediyede kendisi hariç tüm personelin evlerinde izole edildiğini anlatan Belediye Başkan Mustafa Sarıgül, "Belediyede benim dışımda kimse kalmadı. Gelen vatandaşlar rahatlıkla benim yanıma gelebiliyor ve sorunlarını dile getiriyor. Vatandaşı mağdur etmemek adına kendim bütün işleri yapmaya çalışıyorum. Birçoğunu hallediyoruz, acil olmayanları da erteliyoruz. 10 gün boyunca karantina süreci devam edecek, bu süreçte de vatandaşı mağdur etmemek için ne geliyorsa yapacağım. Genelde emlak vergisi, sosyal yardımlaşmaya vermek için mal bildirim değerlerini dolduruyoruz, su tahsilatını yapıyoruz. Kapanma dönemi olduğu için çok fazla ödeme yapan yok ama teknik işler için gelenleri ise erteliyoruz" dedi.

İşlem için geldiği belediyede kimsenin olmadığını görünce şaşırdığını aktaran Gürkan Beyazgül, "Belediyeye geldim ve hiçbir memur olmadığını gördüm. Bunun üzerine başkanlık katına gittim. Başkan makamında oturuyordu ve bana çalışanların karantinada olduğunu dile getirdi. Ben de işlemlerim olduğunu söyleyince gerçekleştirdi. Başkan sağ olsun halka yardımcı olmak için tek başına çalışıyor" dedi.

İlçe sakinlerinden Serdar Yıldız ise belediye başkanlarının genellikle makamda görmeye alışkın olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Başkan, geçici süreliğine belediyeyi kapatabilir ve işlem yapmayabilir ama sağ olsun gelip tüm işleri kendisi yapıyor. Emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Belediye başkanlarını makamda görmeye alışkınız ama bizim başkan halkına yardımcı olmak için tüm birimlerde tek başına hizmet veriyor."

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