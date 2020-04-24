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HaberlerTeknolojiKoronavirüs ile evde telefon tamir hizmetine başladı - Haberler
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Vodafone koronavirüs kapsamında telefon onarımı için evlere servise başladı

Vodafone, koronavirüs tedbirleri kapsamında müşterilerine  “Dijital Destek Evde” çözümünü sunmaya başladı. Bu çözümle koronavirüs salgınından korunmak için evlerinde kalan müşterilerin ayağına gidilerek, arızalı telefonun evden alınması ve tamir edilerek tekrar eve bırakılması, tamir süresince yedek telefon temini, ultraviyole ışınla telefon temizleme hizmetleri sunuluyor.

telefon tamir
HABERTURK.COM

Vodafone, koronavirüsle mücadele döneminde müşterilerine destek olmak için  geçen yıl tanıttığı ve müşterilere muadil telefon temini, ücretsiz kurulum ve danışman desteğinden oluşan “Gülümseten Çözümler” platformunun kapsamını genişlettiğini duyurdu.

Şirket, platforma eklediği yeni “Dijital Destek Evde” çözümüyle, koronavirüs salgınından korunmak için evlerinde kalan müşterilerinin ayağına giderek telefon onarım hizmeti veriyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya olmak üzere 5 ilde sunulan çözüm kapsamında, arızalı telefonun evden alınması ve tamir edilerek tekrar eve bırakılması, tamir süresince yedek telefon temini, ultraviyole ışınla telefon temizleme hizmetleri sunuluyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Salgından korunmak ve yayılımını önlemek açısından evde kalmak büyük önem taşıyor. Bu dönemde dış dünyayla bağlantımızın ana unsurlarından biri haline gelen akıllı telefonlar konusunda müşterilerimizin her tür ihtiyacına eksiksiz yanıt vermek için harekete geçtik.”

65 YAŞ ÜSTÜNE ÜCRETSİZ

Aksoy, “Müşterilerimize ister akıllı telefon alırken, isterse kurulumda ya da satış sonrasında olsun, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bu kapsamda ‘Gülümseten Çözümler’ platformumuza eklediğimiz ‘Dijital Destek Evde’ çözümüyle, telefon onarımı hizmetini müşterilerimizin ayağına götürüyoruz. Üstelik, müşterilerimiz telefonsuz kalmasınlar diye, tamir süresince onlara yedek telefon temin ediyoruz. Koronavirüsle mücadeleyi hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Verilen bilgiye göre “Dijital Destek Evde” hizmeti 65 yaş üstü Vodafone müşterilerine ücretsiz sunuluyor. Dijital Destek ürününü daha önce satın almış olan Vodafone’lular, telefon numarasını girip Dijital Destek Evde hizmetinden yararlanabiliyor. Bu ürünü satın almamış Vodafone müşterileri ya da Vodafone’lu olmayanlar ise web sitesinde oluşturulan arayüzden kredi kartıyla ödeme yaparak Vodafone mağazalarına gitmeden bu hizmeti kullanabiliyor.

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