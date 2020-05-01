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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs nedeniyle yaşam tarzımız tamamen değişti… Virüsün yayılımını durdurmak için sosyal mesafe kurallarını dikkate aldığımız şu günlerde, kimilerimiz evden çalışmaya başladı, kimilerimiz de ailelerini ve yakınlarını uzun zamandır göremez oldu…

Koronavirüs hayatımızı etkilediği gibi pek çok sektörü de derinden sarstı… Salgın nedeniyle turizm faaliyetleri azalarak otellerdeki doluluk oranları ciddi ölçüde aşağı çekildi. Otel ve pansiyon gibi kalabalık tatil mekanlarından uzaklaşmak isteyenler kamp ya da karavanlara ilgi göstermeye başladı. Bu zamana kadar çoğunlukla seyahat tutkunlarının tercih ettiği karavan tatili ve çadır kampı virüs nedeniyle cazip hale geldi. Biz de karavan ve çadır tatili ile ilgili merak edilenleri araştırdık…

Karavanla yolculuğa çıkmaya karar verdiniz fakat nasıl olacağını bir türlü kafanızda oturtamıyorsanız artılar ve eksilerden söz edelim…

Karavanla seyahat ederken kesinlikle daha fazla turistik mekan, tarihi yer görürsünüz… Gezeceğiniz bölgenin en meşhur ve en yerel lezzetlerini tadarsınız. Doğayla daha fazla iç içe olur ve kalabalıktan uzaklaşırsınız… En önemlisi özgür olur ve bir yere bağımlı kalmazsınız… Gelelim zorlu yanlarına. Eğer lüks otellerde tatil yapmaya alışkınsanız, ufak bir alanda tüm ihtiyaçlarınızı gidermek gözünüzü korkutuyorsa, soğuk duş, ütüsüz kıyafetlerden rahatsız oluyorsanız, uzun süre ağır bir araç kullanmanın yorucu olacağını düşünüyorsanız karavanla tatil yaparken biraz zorlanabilirsiniz. Ama doğru donanımla, doğru araçla, doğru kişilerle, doğru zamanda yola çıkarsanız karavan tatili oldukça keyifli!

SATIN ALMANIZA GEREK YOK!

2 tip karavan çeşidi var. Biri aracı üzerinde olan motorlu karavan. Öbürüyse araçların arkasına takılan çekme karavan. Motokaravanlar da 4’e ayrılıyor: Camper tarzı yani panelvanın karavana dönüştürüldüğü minibüsler, alkoven tipi, yarı entegre ve tam entegre... Türkiye’de genellikle camper ve alkoven tipi karavanlar revaçta...

Karavan tatili planlıyor fakat karavan sahibi olamamaktan dem vuruyorsanız şunu bilmelisiniz ki, günümüzde karavan kiralayan pek çok firma hizmet veriyor günümüzde. Seyahatinizin kaç gün süreceğine ve kişi sayınıza göre kendinize uygun bir karavan kiralayabilirsiniz. 3 kişi ve daha az kişi sayısı için 10 m2'lik küçük karavanlar idealdir. Hem de ufak olduğu için kullanımı daha kolay olur. Ancak karavan kiralarının pek ucuz olmadığını söyleyelim, günlük 500-600 lira arasında değişiyor. Ama uçak bileti ve otel masrafını aradan çıkarınca her halükârda yurtdışı tatillerinden uyguna geliyor.

Karavan satın almak isteyenler için uygun fiyatlı araçlar mevcut. Ancak yine hatırlatalım. Daha önce bu tip araçlarda seyahat yapmadıysanız satın almak yerine karavan kiralamalı ve kendinizi denemelisiniz. Türkiye’de sıfır veya ikinci el motokaravanların fiyatları, yılına ve modeline göre değişkenlik gösteriyor. Karavan fiyatları ortalama 40 bin liradan başlayıp 1.5 milyon liraya kadar yükselebiliyor. Çekme karavanların fiyatları da ortalama 10-15 bin liradan başlayıp 320 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Dilerseniz ikinci el panelvan alıp, aracı karavana dönüştürebilirsiniz. Beş yaşını doldurmuş araçlar motokaravana dönüştürüldüğünde ÖTV’den muaf olarak ruhsat sınıfını değiştirebiliyor. Bu nedenle motokaravan oluşturulurken beş yaşını doldurmuş ikinci el araçlar tercih ediliyor. Oldukça sabır ve emek gerektiren bu işi Türkiye'de yapan pek çok insan var. YouTube'dan bu kişilerin deneyimlerini ve tecrübelerini öğrenebilirsiniz.

MOTOKARAVAN MI YOKSA ÇEKME KARAVAN MI?

İkisinin de birbirine göre avantaj ve dezavantajları bulunuyor. Örneğin çekme karavanın maliyeti çok daha düşük. Ayrıca ikinci bir araca ihtiyaç duyulmuyor. Kamp alanında aracınızdan ayırarak aracınızı bağımsız olarak ulaşımda kullanabilirsiniz. B sınıfı ehliyet ile kullanabilirsiniz. Buna rağmen karavan çekmek tecrübe gerektirir, çünkü bu tip araçlarda manevra yapmak zordur. Motokaravanın kullanımı ise daha kolaydır ve bu araçlar da oldukça konforludur.

HANGİ EHLİYET SINIFI GEÇERLİ?

Karavan kiralamak isteyenlere ve satın almak isteyenlere belirtmekte fayda var; motokaravanlar için 3.5 tona kadar özel bir ehliyet sınıfı yok. Çekme karavanda ise zaten kendi aracınızı kullanıyorsunuz ama 750 kilograma kadar B sınıfı, üstüne ise D sınıfı ehliyet gerekiyor.

EN ÇOK MERAK EDİLEN KONULARDAN BİRİ

Karavanla ilgili en çok merak edilen konulardan birisi karavanın rahatlığı… Elbette karavanla tatile çıktığınızda ufak bir alanda hem uyumak hem yemek yemek hem de diğer ihtiyaçlarınızı karşılamak kolay olmayabilir. Araçta yer kazanmak için yatağınızı uyandıktan sonra oturma odasına dönüştürmeniz gerekebilir. Bu durumda ‘minimalizm’i benimsemeniz gerekiyor. Karavanla tatile çıkarken kesinlikle yanınıza fazla eşya almamalı ve dar alanınızı hiç giymeyeceğiniz kıyafetlerle doldurmamalısınız. Eğer mekanı doğru kullanmaya gayret gösterirseniz karavan tatili daha keyifli hale gelecektir.

GÜVENLİĞİMİ NASIL SAĞLARIM?

Karavanla seyahatin en merak edilen konularından bir diğeri de güvenlik… Karavancılar, seyahate tek araç çıktıklarında kampları özellikle tercih ediyor. Zira kampların en büyük avantajı güvenlik. Bu noktada belli bir ücret karşılığında aracınızı park edebileceğiniz karavan parkları mevcut. Bunun yanında değerli eşyalarınızı, elektronik aletlerinizi yanınızda taşıyacağınızdan karavanınızın kilit sistemi bir hayli sağlam olmalı… Tabii eşyalarınızı aracın içinde bırakmamalısınız. Dilerseniz karavanınızı tatile çıkmadan önce sigortalatmayı düşünebilirsiniz.

KARAVAN YOLCULUĞUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ROTANIZI BELİRLEYİN

Özgürlük arayanların karavan tatiline yöneldiğini biliyoruz. Fakat tatile çıkmadan önce mutlaka planınızı iyi yapın. Rotanızı belirleyin. Nerede ne kadar kalacağınızı hesaplayın. Yoksa planın dışına çıkar ve istediğiniz yerleri göremeyebilirsiniz.

HAZIRLIĞINIZI İYİ YAPIN

Dünya üzerinde seyahat etmeyi hayatlarının merkezine almış binlerce kişi karavanla tatil yapıyor, hatta dünya turuna çıkan, evini karavana sığdıran pek çok kişi mevcut. Eğer otel konforuna alıştıysanız karavana alışmak için kendinize zaman ayırmalısınız. Ama hazırlığınızı iyi yaptıktan sonra yollar uygun olduğu sürece her rota tatiliniz olmaya aday.

KARAVANDA MUTLAKA OLMASI GEREKENLER…

Karavanda öncelikle elektrik için enerji dönüştürücüsü olması lazım. Güneş panelleri ve su deposu önemli. Mutfak için kişi sayısına bağlı ikişer çatal, bıçak, bardak, bir tencere, bir tava, cezve yeter. Daha önce belirttiğimiz gibi sakın kıyafetlerle karavanınızı doldurmayın ancak mevsim yaz olsa da yanınıza kalın birkaç parça şey almayı ihmal etmeyin. Bunun yanında araçta güvenliğiniz için ilk yardım çantası bulundurun. Karavanda rahat uyuyabilmek için lastik denge takozuna ihtiyacınız var. Yoksa eğimli arazilerde karavanda uyumak mümkün değil. Fener, çamaşır ipi, sinek kovucu, gece lambası, yaşam alanı dar olduğu için katlanabilir masa ve sandalyeler ve tabii ki keyif yapmak için hamak götürülmeli. Keyfinizi dışarı çıkarmak istiyorsanız uyku tulumu ve çadır da bulundurabilirsiniz. Son olarak doğaya saygı çok önemli. Çöpünüzü şehre geri getirmeniz gerekiyor...

GÜVENLİK ÇOK ÖNEMLİ

Şehirde kullandığınızdan çok büyük bir araçla yola çıkıyorsunuz. Bu nedenle mümkünse iki sürücü olarak seyahat edin. Yola çıkmadan önce gerekli evrak ve belgelerinizi yanınızda bulundurun. Araç muayenesini unutmayın. Lastik kontrollerinizi yapın.

ARACINIZI GÖLGELİK ALANLARA PARK EDİN

Çok ufak bir detay gibi gözükse de oldukça önemlidir… Ufak bir alanda 2-3 kişi kalmak sıcaklamanıza neden olur… Hava almak için cam açarsanız da sinek ve böceklerden uyuyamazsınız. Bir de güneş gören bir yerdeyse aracınız nefes almak dahi zorlaşır. O nedenle aracınızı gölgeli alanlara park etmeyi ihmal etmeyin.

YANINIZA BİSİKLET ALABİLİRSİNİZ

Özellikle büyük araçlar olduğundan motokaravanları her yere götüremezsiniz. Bu nedenle hem market ihtiyaçlarınızı gidermek hem de tatil keyfini ikiye katlamak için yanınıza bisiklet alabilirsiniz.

BANYO VE TUVALET İHTİYACI

Karavan parklarında elbette banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak mümkün. Ancak araçların çoğunda minik bir duş ve tuvalet bulunuyor. Karavanlarda tuvalet ve banyo ihtiyaçları için su depoları da bulunuyor. Bu sayede bir günde bulaşık yıkayıp duş almak mümkün oluyor. Tuvalet için ise ayrı bir su tankı bulunuyor. Atıklar, ufak jet motoruna benzer bir sistemle dışarı fışkırtılıyor. Ancak boşaltma işlemini hijyen açısından otoyolda gerçekleştirmemenizde fayda var. Çevreyi olabildiğinde temiz tutmalısınız.

DOLAPLARIN YOLCULUK HALİNDE AÇILMAMASI İÇİN KİLİT SİSTEMİ OLMALI

Hem güvenlik hem de kurallar açısından karavandaki dolaplarda kilit sistemi bulunmalı. Çünkü ani hareketlerde dolap kapaklarının açılması güvenlik açısından uygun değil.

GELELİM KAMPA…

Türkiye de tam bir kamp cenneti… Havası, denizi, güneşi ve doğasıyla oldukça şanslı bir yerde yaşadığımızın kanıtı. Doğal ve tarihi güzellikleriyle, bakir koylarıyla benzersiz olan ülkemizin kıyıda kalmış, duyulmamış yerlerini keşfe çıkmak istiyorsanız yanınıza almanız gereken çok fazla eşya yok!

Üstelik kamp yaparak otel kalabalıklığından uzak durabilir, virüs güvenliği sağlayabilirsiniz. Günlük 25-30 TL'ye çadır kurmak için alan kiralayabilirsiniz. Eğer çadırınız yoksa biraz daha fazla ücret ödeyerek çadır da kiralayabilirsiniz.

SIRT ÇANTANIZIN İYİ OLMASINA DİKKAT EDİN

Kamp yaparken konfordan ödün vermemek ve sıkıntı yaşamamak için ilk olarak su geçirmeyen, kolay kolay yırtılmayacak, hem de ne kadar ağır olursa olsun belinizi ağrıtmayacak bir sırt çantasına ihtiyacınız var. Nasıl ki kaplumbağalar evlerini sırtında taşıyorsa kampçıların sırt çantası da çadır ve diğer tüm malzemelerini taşıdıkları evleri gibi.

Tabii sırt çantası seçiminde kamp yapacağınız gün sayısını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Eğer iki-üç günlük bir kamp yapacaksanız 50 litrelik çantalar işinizi görecektir. Ancak bir haftadan uzun süreli tatillerde 60 litre ve yukarısına bakmanızda fayda var. Tabii en önemlisi kendinizi sakatlamamanız adına vücut ağırlığınıza ve boyunuza göre kamp çantası seçimi yapmak.

Decathlon'da 10 litrelik sırt çantaları 25 TL, 20 litrelik sırt çantaları 70 TL, 30 litrelik sırt çantaları 120 TL, 50 litrelik sırt çantaları 570 TL'den başlıyor. Ancak fiyatlar çantanın hacmine ve kalitesine göre artış gösteriyor. Örneğin 25 TL'ye de 650 TL'ye de çanta bulmak mümkün. The North Face de ise fiyatlar biraz daha artış gösteriyor. Sırt çantaları markada, 200 TL'den başlayıp 1.200 TL'ye kadar yükseliyor. Daha hafif olduğu için konfor ve daha iyi dengede durmayı vadeden kamp çantaları ayrıca nefes alıyor. Çantaya iyi bir bütçe ayırdıysanız, Deuter ve Vaude markalarına da bakabilirsiniz. Yürüyüş yaparken ellerinizin serbest kalabilmesi için yanınıza ufak bir bel çantası da alabilirsiniz.

HANGİ AMAÇLA ÇADIR SATIN ALACAKSINIZ?

Çadır da konforlu bir kampın olmazsa olmazlarından. Kamp çadırı fiyatları boyut, ağırlık, iklimsel koşullar, tasarım ve kurulum kolaylığına göre farklılık gösteriyor.

Mevsimine göre çadır seçimi dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri. Örneğin 3 mevsim çadırlar, ağırlıklı olarak yaz aylarında olmak üzere ilkbahar sonlarında ve sonbahar başlarında kullanılabilir. 4 mevsim çadırları ise sert kış olmadığı sürece her mevsim kullanabilirsiniz. 5 mevsim çadırları ise en zorlayıcı hava koşullarında dahi tercih edebilirsiniz.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken unsur ise çadırın hava alması. Çok ufak bir alanda uyunduğu için çadırda bulunduğunuz zaman diliminde rahat nefes alamayabilirsiniz. Ayrıca hava almayan çadırlarda kötü koku oluşabilir. Bu nedenle çadırın kumaşının kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz.

SU GEÇİRMEZ OLMASI ŞART

Yaz aylarında kamp yapsanız dahi bir anda yağmur bastırabilir. Bu nedenle çadırın su geçirmemesi gerekiyor. Ayrıca satın alacağınız çadırın fırtınalara karşı da dirençli olmasında fayda var. Kamp çadırının kurulum kolaylığı, boyutu ve ağırlığı da oldukça önem taşıyor. Eğer araba ile seyahat edecekseniz daha büyük ve ağır bir çadır tercih edebilirsiniz. Ancak motosikletle veya yürüyerek yolculuk yapacaksanız ufak ve hafif malzemeden yapılan çadırlara göz atmalısınız.

Elbette 100 küsür TL'ye uygun fiyatlı kamp çadırı temin edebilirsiniz. Ancak bu tarz çadırlar yalnızca günü kurtarmaya yönelik. Güneşli havalarda sizi oldukça zorlayabilir ve içerisinde nefes almak güçleşebilir.

Çadırda kalite arttıkça fiyat da artıyor. Eğer uzun süreli kamp yaparım diyorsanız bütçeyi biraz daha yukarıda tutmanızda fayda var. Decathlon'da çadırlar 190 TL'den başlıyor. Boyutuna göre fiyatlar 1500 TL'ye göre yükseliyor. Ferrino Colle Sud marka çadırlar her hava koşuluna karşı dayanıklı… Fiyatları ise 20 bin TL bandında seyrediyor.

Salewa çadır fiyatları da 2 ila 3 bin TL arasında değişiyor. Eğer daha uygun fiyatlı bir çadır arıyorsanız Husky makasının çadır fiyatları 250 TL'den başlıyor. 500-600 TL'ye ise 4 mevsim kullanabileceğiniz Makalu marka çadır temin edebilirsiniz. Yine bütçeniz ortalama 500 TL ise Evolite markasına göz atabilirsiniz.

MEVSİME GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Kamp malzemelerinizi elbette mevsime göre hazırlamanız gerekiyor. Termal iç giyim, uyku tulumu, soğuğa dayanıklı ayakkabı ve mont kış kamplarının olmazsa olmazı. Hava çok sıcaksa mat veya şişme yatak ile uyuyabilirsiniz. Tabii böyle havalarda yanınıza güneş kremi almayı da ihmal etmeyin.

Onun haricinde lamba ve telefonsuz yapamayanlardansanız power bank işinizi kolaylaştıracaktır. Yiyecek- içecek işlerinizi halletmek için termos, çatal, kaşık, küçük bir tava, çakı, hemen bozulmayan yiyecekler, minik bir tüp alabilirsiniz. Yine mevsime bağlı olarak soğutucu bir çantanın yanınızda olmasını isteyebilirsiniz.

Temizlik için çantanıza havlu, sabun ıslak mendil, kağıt mendil atmanız gerektiğini hatırlatalım.

Ayrıca sivrisinekler için koruyucu ya da ısırıldıysanız kaşıntıyı önleyici krem ve ilk yardım çantasını mutlaka yanınızda bulundurun. Önemli bir uyarıda bulunmak gerekirse güzel görünen meyve ve mantarları sakın tüketmeyin. Çünkü zehirli olma ihtimalleri kuvvetle muhtemel.

Son olarak kamp yaptığınız alanda sadece ayak iziniz kalmalı. Mümkünse ateş yakmamaya çalışın. Yakacaksanız da yangın çıkmaması adına çadırdan uzakta yakın. Yanınıza mutlaka bolca çöp poşeti alıp poşetleri alanda bırakmak yerine çöp kutusuna taşıyın.