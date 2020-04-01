İHA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında büyük can kaybı yaşayan İtalya ve İspanya'ya, Türkiye'den sağlık malzemesi gönderilmesi üzerine harekete geçildi.

ASKERİ KARGO UÇAĞIYLA YOLA ÇIKACAK

İHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan korona virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya'ya yapılacak yardım Etimesgut Askeri Havaalanından bir kargo uçağı ile yola çıktı. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı'nın arması olan yardım malzemelerinin askeri kargo uçağına yüklenme işlemleri devam ediyor.