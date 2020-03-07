AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti. Bu gelişmeyle ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72'ye çıktı. Ülke genelinde ise 99 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

ÇİN'DE VAKA SAYISI 80 BİN 651'E ULAŞTI

AA'da yer alan habere göre Kovid-19 bulaşan kişilerin toplam sayısı ise 5 bin 489’nun durumu ağır olmak üzere 80 bin 651’e çıktı. Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı da 502 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı 22 bin 177’ye geriledi. Bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı ise 55 bin 404’e ulaştı. Yapılan açıklamada, Çin’e, yabancı ülkelerden gelen vatandaşlarda saptanan Kovid-19 vakası ise 60’a çıktı.

IRAK'IN ERBİL ŞEHRİNDE DE SAPTANDI

Irak'ın Erbil kentinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Bölgedeki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada virüs taşıdığı kesinleşen kişinin 33 yaşında bir kadın olduğu belirtildi. Irak genelinde vaka sayısının 47'ye yükseldiği kaydedildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde daha önce 8 kişide koronavirüs tespit edilmişti. Irak'ta ölü sayısı 3 olarak bildirilmişti.

ABD'DE VİRÜS 25 EYALETE SIÇRADI

ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarında demirleyen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde teste tabi tutulan 46 kişiden 21'inde koronavirüs tespit edildi. Başkan Yardımcısı Mike Pence, gemiyi ticari olmayan bir limana çekerek tüm yolcuları testten geçireceklerini açıkladı. ABD genelinde koronavirüs kaynaklı ölümler 15'e ulaştı, virüs görülen eyalet sayısı da 25'e yükseldi.

İTALYA'DA CAN KAYBI 197'YE ÇIKTI

Ülkede yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısına 49 kişi eklendi. İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 197'ye yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 916, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 4 bin 636 olduğunu aktardı.

FRANSA'DA BİR TÜRK VATANDAŞI CAN VERDİ

Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B. (64),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetti. Fransa'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise ülke genelinde 423'e ulaştı. Türk vatandaşı Halil B. (64) cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Fransız yetkililerin cenazenin Türkiye'ye nakline izin vermediği belirtildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 124'E ULAŞTI

İran'ın tamamına yayılan yeni tip koronavirüs, şu ana kadar 124 kişinin yaşamına mal olurken vaka sayısı da 4 bin 747'ye çıktı. En çok vaka 1413 ile Tahran eyaletinde görüldü. Ülkede 913 kişi ise iyileşerek taburcu edildi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, bazı bakan ve bakan yardımcılarıyla 24 milletvekili de koronavirüse yakalandı. İran'ın önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ve eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam koronavirüsten hayatını kaybetti.

İSPANYA'DA VAKA SAYISI PATLADI: 345

İspanya'da koronavirüs bulaşanların sayısı, 84 ile bu zamana kadarki en büyük artışı göstererek 345'e kadar çıktı. Madrid, 137 vaka ile İspanya'da en fazla koronavirüs vakasının olduğu özerk bölge olarak öne çıkıyor. Bu arada koronavirüsten dolayı ülke genelinde çok sayıda ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve dini etkinlik ya iptal edildi ya da başka bir tarihe ertelendi. Ülkede salgın nedeniyle şu ana kadar 5 kişi öldü.

S.ARABİSTAN'DA MÜSABAKALAR İPTAL

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kalabalık izleyici katılımı olan tüm spor karşılaşmalarını askıya alma kararı aldı. Açıklamada, kararın, Kovid-19 salgını izleme komitesi tarafından yapılan korunma önlemleri talimatları uyarınca alındığı belirtildi. Suudi Arabistan makamları, son olarak ülkede 5 kişiye Kovid-19 bulaştığını duyurmuştu.

BAE'DE VAKA SAYISI 45'E YÜKSELDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısının 45'e yükseldiği belirtildi. Ülkede 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildi. Öte yandan yapılan tedavi sonucu toplam 7 kişi virüsten kurtuldu. Virüs tespit edilen söz konusu 15 kişi Tayland, Çin, Fas, Hindistan, Suudi Arabistan, İran ve BAE vatandaşları. Ülkede 29 Mart'ta başlaması gereken bahar tatili ise 8 Mart'a çekildi.

KUVEYT, 7 ÜLKEYE SEFERLERİ DURDURDU

Kuveyt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mısır, Filipinler, Suriye, Lübnan, Sri Lanka, Bangladeş ve Hindistan'a uçak seferlerini bir hafta süreyle durdurdu. Yayımlanan genelgede, bu yedi ülkeden Kuveyt vatandaşlarının ülkeye girişine izin verileceği ancak gerekli olan karantina uygulamalarının yerine getirileceği belirtildi.

DÜNYA GENELİNDE VAKA 100 BİNİ GEÇTİ

Koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 100 bini geçti. Ülkelere göre ölüm vakaları şöyle: Çin ana karasında 3 bin 72, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 197, İran'da 124, Güney Kore'de 43, Japonya'da 12, ABD'de 15, Fransa'da 9, İspanya'da 5, Irak'ta 3, Avustralya'da 2, İngiltere'de 2, Hollanda, İsviçre, San Marino, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.