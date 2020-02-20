AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 120’ye çıktı. Ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 864’ünün durumu ciddi olmak üzere 74 bin 576’ya yükseldi.

MÜŞAHEDE ALTINDAKİ HASTA 126 BİN 363

AA'da yer alan habere göre Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede Kovid-19’a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısının 4 bin 922’ye, müşahede altına alınanların sayısı 126 bin 363’e geriledi.

HONG KONG'DAKİ VAKA SAYISI 65'E ÇIKTI

Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde olmak üzere 2 bin 120’ye yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 16 bin 155’e ulaştı. Çin ana karası dışında Hong Kong’da vaka sayısı 65’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

SON 24 SAATTE 114 CAN KAYBI

Ülke genelinde son 24 saatte 108’i Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde, Hıbey, Fucien, Şandong, Yünnan ve Şanş eyaletleri ile Şanghay kentinde ise birer can kaybı olmak üzere 114 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 394 ile 23 Ocak’tan bu yana günlük bazda tespit edilen en düşük Kovid-19 rakamı oldu.



KARANTİNA GEMİSİNDE 2 KİŞİ ÖLDÜ

Japon haber ajansı Kyodo’nun haberine göre, 500’den fazla kişide Kovid-19 virüsünün tespit edildiği “Diamond Princess" gemisinde yolcu olan 80 yaşlarındaki bir kadın ve bir erkek öldü.

ERKEKLERDE ÖLÜM ORANI DAHA YÜKSEK

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin hafta başında salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı bir raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.

EN ÇOK ÖLÜM 60-80 YAŞ ARALIĞINDA

Ülkede 11 Şubat’a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, Kovid-19’un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'sinin 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ünün de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiği kaydedilmişti.

HASTALIK 12 ARALIK'TA ORTAYA ÇIKTI

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.