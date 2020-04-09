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Koronavirüs sürecinde A101 saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? A101 güncel çalışma saatleri

Koronavirüs önlemleri kapsamında A101 şubelerinin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki koronavirüs sürecinde A101 yeni çalışma saatleri nasıl? Kovid-19 tedbirleri nedeniyle A101 saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

A101 yeni çalışma saatleri

Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan A101'in açılış ve kapanış saatleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle değiştirildi. Pek çok vatandaş, A101 şubelerinin yeni çalışma saatlerini merak ediyor.

KOVİD-19 SÜRECİNDE A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 10.00’da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 20.00’a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder ve şubelerde öğle molası yoktur.

A101 marketler; hafta sonlarında, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermeye devam eder. 

A101 ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

A101 merkez binası, Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesinin santraline 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

A101'in çağrı merkezi numarası ise 444 0 101'dir. 

 

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