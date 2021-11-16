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Haberler Sağlık
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Koronavirüs tablosu 16 Kasım 2021 açıklanıyor... Korona vaka ve vefat sayısı kaç? Korona son durum

Koronavirüs vaka sayıları ve vefat sayısı merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayıları 21 bin sınırına düşmesinin ardından yeniden 23 bin civarına yükseldi. Koronavirüs tablosu her akşam 20:00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. İşte en güncel koronavirüs tablosuna göre vaka ve vefat sayıları...

Koronavirüs tablosu 16 Kasım 2021 açıklanıyor... Korona vaka ve vefat sayısı kaç? Korona son durum

Korona vaka ve vefat sayısı 16 Kasım verileri araştırılıyor. Kaydedilen son verilere göre korona vaka sayısı 23 bin sınırına kadar geriledi. İşte son açıklanan korona vaka ve vefat sayısı tablosu...

16 KASIM KORONA VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 9 Kasım verileri günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

15 Kasım güncel vaka ve vefat sayıları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan rakamlar şöyle:

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS KARNESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,01 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 118 milyon 559 bin 680'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI!

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa’dır. Türkiye ortalamasında ise %80’i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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