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Koronavirüs tablosu 27 Mart 2020! Türkiye Günlük ve Genel Koronovirüs Tablosu (corona.cbddo)

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'de günlük ve genel olarak ölüm, vaka sayısı ve iyileşen hasta sayılarına corona.cbddo adresinden ulaşılabiliyor. İşte, koronavirüs tablosu 27 Mart 2020 son durum

Koronavirüs tablosu

Koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından en sık ziyaret edilenler arasında yerini almaya başladı. Türkiye'de koronavirüs sebebine bağlı olarak ölüm sayılarını, vaka ve iyileşen sayılarını Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan corona.cbddo.gov.tr adresinden öğrenebileceksiniz. İşte, 27 Mart koronavirüs tablosu ve coronavirüs son durum

KORONAVİRÜS TABLOSO 2020

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabileceksiniz.

KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM

 

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU - 27 MART 2020

Bakan Koca’nın açıklaması esnasında yayınlanan 'Türkiye Genel Koronavirüs Tablosu'nda 'test', 'vaka', 'vefat', 'yoğun bakım hastası', 'entübe hasta' ve 'iyileşen hasta sayısı' yer alırken, sadece o günün tarihine ait 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda ise 'toplam test sayısı', 'toplam vaka sayısı', 'toplam vefat sayısı', 'toplam yoğun bakım hasta sayısı', 'toplam entübe hasta sayısı' ve 'toplam iyileşen hasta sayısı' bilgileri yer alacak. Tabloların kısa sürede bakanlık sitesinden paylaşılacağı belirtildi.

Corona Virüs son durum

Tanı: 5.698 İyileşen: 42 Ölüm: 92

 

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