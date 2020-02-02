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HaberlerSağlık

Koronavirüs tehdidi durdurulamıyor! Ölü sayısı artıyor!

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle (2019-nCoV) can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükseldi. Koronavirüsten etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544'e çıktı, müşahade sayısı 137 bini geçti. Son 24 saatte 45 can kaybı yaşandı ve 2 binden fazla salgın vakası tespit edildi. Huanggang ve Vıncou kentlerinde sokağa çıkma sınırlandırılması yapıldı

Koronavirüs
AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, (NHC) ülke geneline yayılan Hubey eyaleti merkezli 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 304'e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı.

Bununla birlikte salgından etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544 olurken, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 137 bin 594 kişiye ulaştı. Ayrıca bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 328'e çıktı.

NHC ayrıca salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cesetlerinin hastanenin yakın yerlerinde krematoryum alanlarında yakılacağını da duyurdu.

AA'nın haberine göre; Çin anakarası dışında virüs tespit edilen kişi sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 14, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 7'ye çıktı.

SON 24 SAATTE 45 CAN KAYBI, 2 BİNDEN FAZLA YENİ VAKA TESPİTİ

NHC ayrıca son 24 saatte salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 45, virüs tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 590 arttığını bildirdi.

Ülke genelindeki toplam can kaybının 294'ü koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, eyaletteki kesinleşen koronavirüs vakası ise 9 bin 74 olarak açıklandı.

Hubey eyaletinde Bahar Bayramı tatili de 13 Şubat'a kadar uzatıldı.

Bununla birlikte eyaletlerde virüs tespit edilen vaka sayısı Guangdong'da 604, Cıciang'da 599, Hınan'da 493, Hunan'da 389, Ciangşi'de 333, Anhui'de 297, Ciangsu'da 236, Sıçuan'da 231, Şandong'da 225'e çıktı.

Ayrıca vaka sayısı merkezi yönetime doğrudan bağlı kentlerden Pekin'de 168, Şanghay'da 177, Çongçing'de 262, Tiencin'de 41'e çıktı.

Çin dışında ise Japonya'da 20, Tayland'da 19, Singapur'da 16, Güney Kore'de 12, Avustralya'da 9, Malezya, ABD ve Almanya'da 8'er, Fransa ve Vietnam'da 6'şar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada'da 4'er, İngiltere, Rusya ve İtalya'da 2'şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, Filipinler, Finlandiya, İspanya, İsveç'te birer vaka görüldü.

ÇİN DIŞINDA İLK CAN KAYBI FİLİPİNLER'DE

Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Filipinler'deki koronavirüsten ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi

SALGIN ALTINDAKİ KENTLERDE SOKAĞA ÇIKMA SINIRLANDIRILIYOR

Hubey'e bağlı Huanggang ve Cıciang'a bağlı Vıncou kentinde halkın hareketlerinin azaltılarak kontrol edilmesine yönelik önlemler alandı.

Yerel hükümetler tarafından yapılan açıklamada, bu iki şehirden her evden 2 günde bir, bir kişinin dışarı çıkarak günlük alışverişleri yapacağı, evdeki diğer kişilerin ise salgın önleme çalışması, hastaneye gitme durumu, yerel hükümetin yapılmasına izin verdiği işlere gitme durumunun dışında sokağa çıkmaması gerektiği belirtildi.

Huanggang ve Vıncou kentlerinin toplam nüfusu 18 milyona yaklaşıyor.

Hubey eyaletinde daha önce başta eyaletin ve salgının merkezi olarak görülen Vuhan kenti ile eyaletteki 16 kentte metro, feribot, otobüs gibi toplu ulaşım hizmetler durdurulmuş, bazı kentlerde hastane, eczane, petrol ofisi ve gıda marketlerinin dışındaki işletmelerin çalışmaması gerektiği açıklanmıştı.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.  

 

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