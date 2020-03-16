DHA

Dünyayı saran ve Türkiye'de de görülmeye başlayan koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan çocuklar için güzel bir haber geldi. Bakan Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde vakit geçirecek çocuklar için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtıklarını duyurdu.

"KALABALIKTAN UZAK DURMALIYIZ"

DHA'da yer alan habere göre Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tehlikesine karşı tedbirlerimizi almalı kalabalıklardan uzak durmalıyız. Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık" dedi.