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HaberlerSağlıkKORONAVİRÜS TÜRKİYE! Marmaray'da 'koronavirüs'e karşı dezenfekte!
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Marmaray'da 'koronavirüs'e karşı dezenfekte!

Gebze-Halkalı arasında her gün binlerce vatandaşın seyahat ettiği Marmaray hattı üzerinde bulunan istasyonlarda, dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Hat üzerinde bulunan 43 istasyon, yolcu taşımacılığı tamamlandıktan sonra sabaha kadar temizleniyor

Türkiye Koronavirüs
AA

Çin'de 3 bin 44, dünya genelinde ise 3 bin 383 kişinin hayatının son bulmasına neden olan koronavirüs ile ilgili alınan önlemler devam ediyor.

ÇALIŞMALAR SIKLAŞTIRILDI

AA'da yer alan habere göre bu kapsamda virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Marmaray istasyonlarında yürütülen dezenfekte çalışmaları sıklaştırıldı.

43 İSTASYON TEMİZLENİYOR

Hat üzerinde bulunan 43 istasyon, yolcu taşımacılığı tamamlandıktan sonra sabaha kadar temizleniyor.

TİTİZLİKLE UYGULANIYOR

Dezenfekte çalışmaları özellikle yolcuların sık kullandığı istasyon giriş ve çıkışları, iade cihazları, asansörler, yürüyen merdivenler, turnikeler, tuvaletler ve tren bekleme alanlarında titizlikle uygulanıyor.

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