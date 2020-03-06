Çin'de 3 bin 44, dünya genelinde ise 3 bin 383 kişinin hayatının son bulmasına neden olan koronavirüs ile ilgili alınan önlemler devam ediyor.
ÇALIŞMALAR SIKLAŞTIRILDI
AA'da yer alan habere göre bu kapsamda virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Marmaray istasyonlarında yürütülen dezenfekte çalışmaları sıklaştırıldı.
43 İSTASYON TEMİZLENİYOR
Hat üzerinde bulunan 43 istasyon, yolcu taşımacılığı tamamlandıktan sonra sabaha kadar temizleniyor.
TİTİZLİKLE UYGULANIYOR
Dezenfekte çalışmaları özellikle yolcuların sık kullandığı istasyon giriş ve çıkışları, iade cihazları, asansörler, yürüyen merdivenler, turnikeler, tuvaletler ve tren bekleme alanlarında titizlikle uygulanıyor.
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