Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Covid-19'un yeniden tırmanışa geçmesi ve durumun ciddiyetinin bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dile getirilmesi, yakın gelecekle ilgili endişe duyulmasına neden oldu. Sağlık Bakanı, bu tedbirsizliğin devam etmesi halinde vaka sayımızın artacağına ve yeni tedbirlerin alınıp kısıtlamaların getirilebileceğine işaret etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, ortaya çıkan tabloyu değerlendirerek, "Şu an virüsün tehlikesini bilmeyen ve en basit 3 kuralın (maske, mesafe, temizlik) farkında olmayan kitlenin yüzde 5'in altında olduğuna inanıyorum. Kırsal bölgede yaşayan insanlar bile güncel esprileri içinde Koronavirüs'ü kullanıyor ve bu konunun ciddiyetini biliyor" dedi

"İNSANLAR VİRÜSÜN KENDİLERİNİ ÖLDÜREBİLECEĞİNE İHTİMAL VERMİYOR"

Bu noktada akla, "Eğer toplumun çok büyük bölümü bu virüsü tanıyor ve tehlikelerini biliyorsa neden tedbir almıyor" sorusu geliyor. Prof. Dr. Kemalettin Aydın'a göre bunun nedeni kişilerin virüsün kendileri için öldürücü olduğuna inanmamaları veya böyle bir sona ihtimal vermemeleri.

"KENDİMİZİN ÖĞRETMENİ OLMALIYIZ"

İçinde bulunduğumuz bu olumsuz tablonun çeşitli nedenleri bulunuyor. Bunların başında özellikle yazlıklarda işyeri sahiplerinin sorumsuz davranışları geliyor. Halkın sorumluluğunu yerine getirmeyen (maske takmayan garson ya da pazarcı) kişilerden alışveriş yapmaya devam etmesi ve kendilerinin öğretmeni olmamaları gibi örnekler vahim tablolarla karşılaşılması anlamına geliyor. Oysa kurallara uymayanları ayıklamak ve uyanlardan hizmet alarak onları ödüllendirmek hem işletme sahipleri ve çalışanları hem de müşterileri büyük bir riskten koruyor.

TEDBİRLER KUMSALDA VE KIRSALDA TATİLE ÇIKTI

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Görüldüğü kadarıyla tedbirler 'kumsalda ve kırsalda' tatile çıktı. Böyle giderse tatil beldeleri, Anadolu'da taziye - düğün gibi kalabalık ortamları yaratanlar, köy ve kasabalarda samimiyet göstergesi olarak maskesiz ve mesafesiz bir araya gelenler, piknik alanlarında mangal başı tedbirsizlik yaşayanlar, bayram öncesi ve bayram sürecindeki yakınlaşmalar virüsün yayılmasına neden olan davranışlar arasında yer alıyor "diyor.

EYLÜL AYINA DİKKAT!

Okulların açılması ile birlikte Türkiye'nin dört köşesinden büyük şehirlere dönecek olan tatilcilerin metropollerde bir araya gelişleriyle, Eylül ayının sonundan itibaren İstanbul ve Marmara bölgesi vakalarında tahminlerden daha fazla yükselme olacağını düşünen Prof. Dr. Kemalettin Aydın açıklamalarına devam ederek; "Bugün toplumda 'virüs pozitif' belirti ve bulgusu olmadan (asemptomatik) dolaşan insan sayısı Mart ve Nisan ayından daha fazla. Böyle olunca sonbahar dönemi hastalık tablosu, geride bıraktığımız ve hepimize korku dolu günler geçirten Nisan ve Mayıs aylarından daha ağır olacak gibi görünüyor" diyor. Aydın'a göre bu tablonun hafifletilmesi ve ağır bir bilançoyla karşılaşılmaması için bugünden itibaren dikkatli olunması ve tüm tedbirlere uyulması çok büyük önem taşıyor.