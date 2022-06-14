Koronavirüste vaka sayılarının azalmasıyla Sağlık Bakanlığı günlük vaka tablosunu, haftalık olarak açıklanacağını belirtti. Koronavirüste ilk haftalık vaka tablosu açıklanırken vaka sayıları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki Koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Koronavirüs haftalık tablosunda 30 Mayıs-5 Haziran hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve vefat oranları ne oldu? İşte Koronovirüs vaka sayıları...