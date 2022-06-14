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Koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Koronavirüs haftalık tablosunda 30 Mayıs-5 Haziran hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve vefat oranları ne oldu?

Pandeminin başından itibaren günlük olarak açıklanan vaka tablosu, bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte artık haftalık olarak yayınlanacağı belirtilmişti. Haftalık tablo sistemi geçilmesinin ardından ilk tablo Sağlık Bakanlığı internet sitesinde açıklanırken, koronavirüste son durum merak konusu oldu. Peki Koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Koronavirüs haftalık tablosunda 30 Mayıs-5 Haziran hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve vefat oranları ne oldu? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

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    Koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Koronavirüs haftalık tablosunda 30 Mayıs-5 Haziran hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve vefat oranları ne oldu? Covid-19'da son durum

    Koronavirüste vaka sayılarının azalmasıyla Sağlık Bakanlığı günlük vaka tablosunu, haftalık olarak açıklanacağını belirtti. Koronavirüste ilk haftalık vaka tablosu açıklanırken vaka sayıları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki Koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Koronavirüs haftalık tablosunda 30 Mayıs-5 Haziran hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve vefat oranları ne oldu? İşte Koronovirüs vaka sayıları...
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    Koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Koronavirüs haftalık tablosunda 30 Mayıs-5 Haziran hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve vefat oranları ne oldu? Covid-19'da son durum

    30 MAYIS-5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

    Sağlık Bakanlığı, haftalık Corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 30 Mayıs - 5 Haziran arasında, 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 7 bin 843 oldu.
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    Koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Koronavirüs haftalık tablosunda 30 Mayıs-5 Haziran hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve vefat oranları ne oldu? Covid-19'da son durum

    31 MAYIS'TA VAKA SAYISI NE KADARDI?

    Öte yandan haftalık sisteme geçilmeden önce 31 Mayıs 2022'de son günlük tablo yayınlanmıştı. Tabloya göre son 24 saatte 128 bin 854 Covid-19 testi yapıldığı, 975 vaka belirlendiğini açıklamıştı. Koronavirüsten 4 kişi hayatını kaybetmiş, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 946 olmuştu.

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