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Koronavirüse karşı Karadeniz usulü çözüm!

Samsun Dariçaylan köyünde emekli maaşını çeken vatandaş, paraları kaynar suda yıkadı, çamaşır ipine asıp kuruttu. Koronavirüse karşı Karadeniz usulü çözüm, gülümsetti

Yılmaz Kanmaz
İHA

Samsun'un Veziköprü ilçesinin Dariçaylan köyünde yaşayan Yılmaz Kanmaz, koronavirüse karşı ilginç bir önlem aldı.

İHA'nın haberlne göre emekli maaşını bankadan çeken Yılmaz Kanmaz, eve gelince oğlunu da yanına alarak paraları yıkadı.

Oğlu Ercan Kanmaz ile birlikte paraları tek tek sayarak bin 500 TL'yi sobanın üzerindeki kaynar suya atan yılmaz, bir süre yıkadı.

Ardından Kanmaz'ın eşi Pembe Kanmaz ve gelini Safiye Kanmaz, ıslan paraları mandalla çamaşır ipine astı.

Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm bulan Kanmaz ailesi, çektikleri videoda herkese paraları yıkamalarını tavsiye etti.

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