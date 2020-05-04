Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Koronavirüs en çok ana tutulum yeri olan akciğerleri etkiliyor. Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere neden oluyor. Bu etkisini, akciğer ve hava yollarında bulunan ACE2 reseptörlerine bağlanarak yapıyor. Virüs bu reseptörlere bağlanarak, hücre içine girerek hastalık yapıyor.

SADECE BULANTI, KUSMA VE İSHAL BELİRTİLERİ DE OLABİLİR

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "ACE2 reseptörleri, akciğer, sindirim sistemi, arterler, kalp, böbreklerde de bulunmaktadır. Sindirim sisteminde, ACE2 reseptörleri bulunduğu için, virüs buralara da bağlanmakta ve organlarda hasar yapmaktadır. ABD’de ilk korona teşhisi yapılan vakada; bulantı, kusma ve ishal gibi, sadece gastrointestinal belirtiler saptanmıştır. Çocuklarda da, bulantı, ishal, karın ağrısı ve ishal gibi sindirim sistemi belirtileri de olmaktadır" dedi.

"KLOZETLER MUTLAKA ÇOK TEMİZ OLMALI"

Sindirim sistemi semptomlarının yüzde 53.5 oranında görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Göral, "Bu kişilerde, bulantı, kusma, iştahsızlık ve karın ağrısı ile ishal gözüküyor. İshal nedeniyle bulaştırma da çok sıktır. Bu nedenle klozetler mutlaka çok temiz olmalıdır. İshal, çoğu zaman ateş ve solunum şikayetlerinden önce de olmaktadır. İshal genelde kanlı olmamaktadır. Ancak, kalın bağırsağı tutan bazı durumlarda, akut hemorajik kolit dediğimiz, kanlı ishalle seyreden kalın bağırsak iltihabı da yapabilmektedir" diye konuştu.

Mide ağrısı, bulantı ve ishalin korona enfeksiyonlu kişilerde, ilk belirti olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Göral, "American Journal of Gastroenterology dergisinde de belirtildiği gibi koronavirüs hasta kişilerde karında ağrı bulantı kusma ve ishal yapabiliyor" açıklamasında bulundu.

"KORONA ENFEKSİYONLU KİŞİLERDE PANKREAS TETKİKLERİ DE YAPILMALI"

Prof. Dr. Vedat Göral, koronavirüsü alan kişilerde, karaciğer hasarının da oluşabileceğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karaciğer hastalığı olanlar veya karaciğer nakli olanlarda, hasar daha da artabilir. Yüzde 50 vakada, hafif veya geçici karakterde, karaciğer enzimlerinde artış olmaktadır. Karaciğer hasarı daha önce de varsa veya gizli ise, karaciğerdeki hasarda artış oluşur. Karaciğerde hafif büyüme ve safra kesesinde hafif şişme olabilir. Dalakta hafif bir atrofi olabiliyor. Bazı vakalarda da, karın ağrısı ile karakterize pankreas enzimlerinde artış yani, akut pankreatit görülmektedir. Bu nedenle, korona enfeksiyonlu kişilerde, pankreas tetkikleri de yapılmalıdır."

KORONAVİRÜS İDRARDA DA BULUNUYOR

Koronavirüs hastalarında dışkının, virüs bulaştırıcı olabileceğini ve bu nedenle klozetten başkalarına da bulaşabileceğini söyleyen Prof. Dr. Göral, sözlerine şöyle devam etti: "Covid-19 hastalarının yüzde 20-50’sinin dışkısında PCR testi ile, corona virüsünün RNA’sının pozitif olduğu ve bazı vakalarda virüsün uzun süre (30 güne kadar) dışkıda saptanabildiği belirtilmiştir. Bu nedenle dışardaki tuvaletleri kullanmamak gerekir. Evdeki tuvaleti kullanmak daha uygundur. Anal sürüntülerde, koronavirüs saptanmıştır. Solunum semptomları düzelse bile hâlâ hala anal sürüntülerde (tetkik) koronavirüs bulunabilmektedir. Bu kişilere endoskopi yapmak gerekiyorsa, personel koruyucu ekipman ile endoskopi yapılabilir. Koronavirüs ayrıca idrarda da bulunmaktadır. İdrar ile atıldığından, temizlik açısından dikkat edilmelidir. Böbreklerde epitelde hasar ve küçük damarlarda hasar olabilir."