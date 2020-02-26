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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),remdesivir adlı ilacın koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastalarda işe yarayabileceği iddiasını doğruladı.

"TEK BİR İLAÇ VAR, O DA REMDESIVIR"

CNN International'da yer alan habere göre; Çin'in başkenti Pekin'deki bir basın açıklamasında konuşan DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, "Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" açıklamasında bulundu.

DSÖ yetkilileri, insanlarda remdesivir için klinik denemelerin yapıldığını ve sonuçların haftalar içinde elde edilebileceğini de sözlerine ekledi. İlaçla ilgili şu an iki çalışma yapıldığını açıklayan bir Amerikan biyoteknoloji şirketi, ilacın biri hastalığı ağır olan, diğeri orta derecede olanlara yönelik olarak araştırıldığını duyurdu. Şirket, çalışmanın sonuçlarını ise nisan ayında almayı planlıyor.

Geçmişte Ebola virüsünün tedavisinde de kullanılan Remdesivir'in, koronavirüs ailesinden olan MERS ve SARS üzerinde de bir miktar başarı elde ettiği açıklandı.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 762'YE YÜKSELDİ

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 762'ye çıktı.