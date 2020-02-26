Son dakika haberler... Dışişleri'nden iki ülke için seyahat uyarısı! - HABERLER

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı, İtalya ve Irak'a seyahat edecek vatandaşlar için ülkede görülen koronavirüs vakaları nedeniyle seyahat uyarısı yayınladı.

Dışişleri'nin Irak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Irak’ta Koronavirüsü (COVID-19) vakalarının sayısı ülke çapında artış eğilimindedir.

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Irak’ın Koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri, Irak’a seyahat etmeleri halinde vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur.

Irak’ta ikamet eden veya Irak’a seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Erbil Başkonsolosluğumuz ile Irak ulusal makamları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arzetmektedir.

Dışişleri'nin İtalya açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İtalya’da Koronavirüs (COVID-19) vakalarında ve bu virüs kaynaklı ölümlerde son günlerde artış yaşandığı gözlemlenmektedir.

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın, zorunlu olmadıkça, İtalya’nın Koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri önemle tavsiye olunur.

Öte yandan, İtalya’da ikamet eden veya bu ülkeye seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami düzeyde riayet etmeleri; Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuz ile İtalyan resmi makamları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arzetmektedir.