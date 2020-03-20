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Koronavirüsün bulaşmasını engellemek için birinci şart hijyen. Bu yüzden hem evimizin içinde hem dışarıda almamız gereken birçok temizlik önlemi var.

ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNALARINA DİKKAT!

Çamaşır ve bulaşık makinaları en çok mikrop barındıran yerlerden. Dolayısıyla haftada bir gün bir bardak çamaşır suyuyla bu makinaların boş yıkanması gerekiyor. Bulaşık süngerlerinin sık sık değiştirilmesi ve her gün çamaşır suyunda bekletilmesi öneriliyor.Lavabo ve klozet temizliği oldukça mühim. Özellikle tuvaletlerin her gün deterjanla temizlenmesi şart.

SIKÇA DOKUNDUĞUMUZ ELEKTRONİK CİHAZLAR

Bir başka kritik nokta ise her gün ellerimizin değdiği elektronik cihazlar; bilgisayar, cep telefonu, televizyonlar ve kumandalar. İşte bu cihazların da her gün temiz bir bez ile silinmesi gerekiyor.

PENCERE VE KAPI KOLLARINDA TEMİZLİK ŞART

Evde yine en çok mikrop barındıran yerlerin başında kapı, dolap ve pencere kolları geliyor. Dolayısıyla bu noktaların da günde en az iki kez temiz bir bezle silinmesi şart.

KREDİ KARTLARI TEMİZLİĞİ İHMAL EDİLMEMELİ

Koronavirüs ödeme şekillerini de değiştirdi. Pek çok kişi kağıt para kullanmaktan vazgeçti. Çünkü virüslerin kağıt parada yaşama süresinin uzun olduğu kanaati yaygın. Bu nedenle kağıt paradan uzak durmalı, kullandığımız kredi kartları her gün temizlenmeli.

OTOMOBİLDE VİTE, DİREKSİYON VE EL FRENİ

Eğer dışarı çıkarken otomobilinizi kullanıyorsanız, araç hijyeni de çok önemli. Direksiyon, vites kolu ve el freni gibi yerlerin araca her binildiğinde dezenfekte edilmesi gerekiyor.