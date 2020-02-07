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Çin'de ilk koronavirüs vakaları patlak verdiğinde yetkilileri salgına karşı uyarmaya çalışan Doktor Li Wenliang (34) hayatını kaybetti.

CNN International'da yer alan habere göre; Çin'deki koronavirüs vakaları ilk ortaya çıktığında, yetkililer salgınla ilgili haberlerin yayılmasını istemese de Doktor Li Wenliang, virüsle ilgili olarak meslektaşlarını uyarmaya kalktı. Ancak Wenliang, polis tarafından susturulmaya çalışıldı.

KAHRAMAN OLARAK GÖRÜLÜYORDU

30 Aralık'ta Dr. Li meslektaşlarıyla iletişim halinde olduğu bir sosyal medya grubuna salgınla ilgili bir mesaj göndermiş ve hastalığın bulaşmaması için koruyucu giysi giymelerini öneriyordu. Li, virüsle ilgili haberleri yaydığı için gözaltına alınmıştı. Wuhan'da potansiyel bir SARS benzeri virüs yayılması konusunda uyardı. Li söylediklerinin yanlış olmadığını söyledi, ancak habere göre; şehirdeki yetkililer salgının ciddiyeti ve halka karşı riskini küçümsüyorlardı.

Wuhan koronavirüsü tehdidine karşı dikkat çekmesi nedeniyle Çin'de kahraman olarak görülen Doktor Li Wenliang'in ölümü ise sosyal medyada büyük bir keder ve öfke patlamasına neden oldu.

Wuhan Merkez Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Hastanemizin göz doktoru Li Wenliang, koronavirüs salgınıyla mücadelede yaptığı çalışma sırasında maalesef koronavirüs ile enfekte oldu" denildi.

ÖLDÜĞÜNÜN İKİ KEZ AÇIKLANMASI ÖFKEYE YOL AÇTI

Koronavirüsle enfekte olan Li, 12 Ocak'ta hastaneye kaldırıldı, 1 Şubat'ta koronavirüs testi pozitif sonuç verdi. Perşembe akşamı birçok devlet medyası Dr. Li'nin öldüğünü duyurdu. Saatler sonra ise Wuhan Merkez Hastanesi, Li'nin hala yaşadığını ancak durumunun kritik olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Bunun üzerine devlet medyası önceki tweet'lerini sildi. Çin medyasında Dr. Li Wenliang'in iki kez öldüğünün açıklanması, durumu ile ilgili çelişkili raporlar Çin halkında öfkeye yol açtı.