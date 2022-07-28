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Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan yeniden alarma geçti: Yaklaşık 1 milyon kişi karantinada

Koronavirüsün çıkış noktası olarak bilinen Vuhan'da yeniden alarma geçildi. Kentin yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip Ciangşia ilçesinde yerel kaynaklı vakaların tespit edilmesiyle karantina ilan edildi.

Son dakika | Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan'da panik: 1 milyon kişi karantinada
Koronavirüsün çıkış noktasında panik: 1 milyon kişi karantinada
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AA / HABERTURK.COM

Koronavirüsün çıkış noktası olarak bilinen Çin'in Vuhan kentinin Ciangşia ilçesinde yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina kısıtlamaları uygulanacağı bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, şehrin güneyinde yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı ilçede 4 vaka tespit edilmesinin ardından, 3 günlük geçici karantina ilan edildiği bildirildi.

Karar, ilçede önceki gün yapılan düzenli testlerde 2 kişide virüs tespit edilmesi ardından vakalarla yakın temas kuran iki kişide daha enfeksiyona rastlanmasının ardından geldi.

İlçedeki kamuya açık eğlence yerlerinin, tarım ve gıda ürünleri pazarlarının, kliniklerin kapatılacağı, otobüs ve metro seferlerinin durdurulacağı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan karantina süresince ilçeyi terk etmemeleri istendi.

Kovid-19 salgınında ilk vakalar, 2019'un sonlarında Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüştü. O günlerde sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurmuştu.

Kentte 22 Ocak 2020'de ilan edilen karantina 76 gün sürmüş, Vuhan Kovid-19 salgını nedeniyle karantina uygulanan ilk şehir olmuştu. Burada uygulanan tedbirler, Çin'i sonraki dalgalarında uyguladığı "sıfır vaka" stratejisini şekillendirmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.


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