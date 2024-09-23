KORUYUCU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmde 50'li yaşlara gelmiş bir bar fedaisi olan Lukas'ın (Jean-Claude Van Damme) 8 yaşındaki kızını büyütürken yaşadığı zorluklar ele alınıyor. Bir karmaşa sonucu hapis cezası alan Lukas, kızının velayetini ve kendi özgürlüğünü geri kazanmak için polis ile bir anlaşma yapmak zorunda kalır.