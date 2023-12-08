Kos Adası'na nasıl gidilir? Kos Adası kapıda vize ücreti ne kadar?
Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası merak konusu oldu. Peki, Kos Adası'na nasıl gidilir? Kos Adası kapıda vize ücreti ne kadar? İşte detaylar...
Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi vereceğini açıklamasının ardından vatandaşların gündeminde "Kos Adası'na nasıl gidilir? Kos Adası kapıda vize ücreti ne kadar?" soruları yer aldı. İşte detaylar...
KOS ADASI NEREDE?
Kos Adası, Ege Denizi'nde bulunan, Yunanistan'a bağlı bir adadır. Türkiye'nin Bodrum ilçesinden feribotla yaklaşık 1 saat 30 dakikada ulaşılabilen Kos Adası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.
KOS ADASI'NA NASIL GİDİLİR?
Kos Adası'na Ulaşım Yöntemleri
Feribot
Uçak