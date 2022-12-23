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Mantar üretimi, sağlık sektörü, yiyecek hizmetleri, teknoloji alanındaki faaliyetler gibi birçok dalda destekler sağlanmaktadır.

Eğer genç girişimci statüsünden yararlanmak isterseniz 29 yaş sınırını atlamamanız gerekir. KOSGEB, rekabet gücünü attırmak ve ekonominin büyümesi için amaçlanmıştır. KOSGEB başvuru şartları nelerdir? KOSGEB desteğinden yararlanmak ve başvurmak içi gerekli şartlar şunlardır:

18 yaş ve üstü olmak gerekir

KOSGEB’in düzenlediği eğitimlere katılmak zorunludur

Destek alınması için, işletmenin KOBİ statüsüne sahip olması gerekir

Kurulmuş bir işletme için yani faaliyet gösteren bir işletme için destek alınacaksa KOSGEB veri tabanına işletmenin kaydının bulunması gerekir

Nace koduna uygun işletmeye sahip olmanız gerekmektedir ( Uluslararası bir kodlama sistemi olan NACE kodu) hangi destekten yararlanabileceğinizi gösterir.

KOSGEB Desteği İçin Nereye Başvurulur?

KOSGEB desteğinden faydalanmak isteyen girişimciler KOSGEB desteği için nereye başvurulur? sorusunu araştırıyor.

KOSGEB başvurusu için işlemler online yapılıyor. www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” menüsünden gerekli yönlendirmeleri takip edip başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

Geleneksel Girişimcilik destekleri geri ödemesizdir. Bu tutar 5 bin TL’dir. Sermaye şirketi işletme tutarı ise 10.000 TL’dir ve geri ödemesiz şeklindedir.

KOSGEB Desteğinden Yararlanabilecekler

18 yaşını dolduran her vatandaş KOSGEB desteğinden yararlanabilir. Fakat bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Genç girişimci kategorisinden yararlanmak isterseniz 29 yaş sınırı olduğunu unutmamalısınız. Böylece genç girişimciler vergi muafiyetinden de yararlanabiliyor. Ayrıca destekten faydalanan kişilerin 3 yıl içinde işletmelerini kapatmaması gerekiyor.

KOSGEB tarafından sağlanan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılarak ilk aşamayı geçmeleri gerekiyor. Alınan eğitimleri başarıyla geçtikten sonra kişiler, KOSGEB desteğinden yararlanabilecekler.

Listede belirtilen meslek kollarından biri işletmeniz için uygunsa sizde desteklerden yararlanabilirsiniz. İşletme kurulmuş ise KOBİ uygunluğundan onay almak gerekli.

Diğer şartlardan biri de KOSGEB veritabanına işletme kaydının yaptırılmış olunması.

Destekten faydalanmak isteyen girişimciler; genç, kadın, engelli, şehit yakını, gazi ise belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir. KOSGEB kadın girişimcileri arttırmak ve iş hayatında daha çok kadın girişimciye destek vermek adına verilecek hibelerde pozitif yaklaşım içinde. İşletme sahibi eğer kadın ise ve işe alacağı çalışan da kadın ise destek limitleri artış gösteriyor.

İşletmesini büyütmek isteyen ya da iş kurmak isteyen

Personel ihtiyacını karşılamak isteyenler

Fuarlara katılıp ürün tanıtımını ya da işletmesini tanıtmak isteyenler

İşletmeye yeni makine teçhizat almak isteyenler KOSGEB desteğinden yararlanabilecekler

KOSGEB Hibe Başvurusu

e-Hizmetler menüsünden KOSGEB’e ilk başvuru işlemini gerçekleştirin ve işletmenizin kaydını yapınız. KOSGEB desteğinden yararlanmak için İşletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının tespiti için beyanname doldurmanız gerekmektedir.

Doldurduğunuz beyanname KOSGEB uzmanları tarafından kontrol edilecek sonrasına ise uygun olup olmadığınız belirtilecektir. Tüm şartları taşıyorsanız ve destek almaya uygunsanız sizlere bir uzman atanacaktır. KOSGEB hibe başvurusu için gerekli bilgiler şu şekilde:

İşletmenin adı, İşletmenin statüsü İşletmenin bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve bulunduğu il, İşletmenin sahibinin adı ve soyadı, İşletmenin kuruluş yılı, SSK işletme sicil numarası, Ticaret sicil numarası, Bağlı bulunulan meslek kuruluşları (Esnaf ya da Sanatkarlar Odası gibi).