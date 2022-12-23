Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir? KOSGEB Desteğinden Kimler Faydalanabilir?
ABONE OL

KOSGEB başvuru şartları nelerdir? KOSGEB desteğinden kimler faydalanabilir?

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 1990 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili bir kuruluşudur. Günümüze kadar birçok kişiye destek vermişti ve buna devam etmektedir. Özellikle kadın girişimcilere büyük destek sağlayan bu kuruluş, tarım ve toprakla ilgili iş geliştiren ve bu alanda uğraşan girişimci kadınlar için yüzde 70 oranında hibe desteği sağlamaktadır.

KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir? KOSGEB Desteğinden Kimler Faydalanabilir?
HABERTURK.COM

Mantar üretimi, sağlık sektörü, yiyecek hizmetleri, teknoloji alanındaki faaliyetler gibi birçok dalda destekler sağlanmaktadır.

Eğer genç girişimci statüsünden yararlanmak isterseniz 29 yaş sınırını atlamamanız gerekir. KOSGEB, rekabet gücünü attırmak ve ekonominin büyümesi için amaçlanmıştır. KOSGEB başvuru şartları nelerdir? KOSGEB desteğinden yararlanmak ve başvurmak içi gerekli şartlar şunlardır:

  • 18 yaş ve üstü olmak gerekir
  • KOSGEB’in düzenlediği eğitimlere katılmak zorunludur
  • Destek alınması için, işletmenin KOBİ statüsüne sahip olması gerekir
  • Kurulmuş bir işletme için yani faaliyet gösteren bir işletme için destek alınacaksa KOSGEB veri tabanına işletmenin kaydının bulunması gerekir
  • Nace koduna uygun işletmeye sahip olmanız gerekmektedir ( Uluslararası bir kodlama sistemi olan NACE kodu) hangi destekten yararlanabileceğinizi gösterir.

KOSGEB Desteği İçin Nereye Başvurulur?

KOSGEB desteğinden faydalanmak isteyen girişimciler KOSGEB desteği için nereye başvurulur? sorusunu araştırıyor.

KOSGEB başvurusu için işlemler online yapılıyor. www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” menüsünden gerekli yönlendirmeleri takip edip başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

Geleneksel Girişimcilik destekleri geri ödemesizdir. Bu tutar 5 bin TL’dir. Sermaye şirketi işletme tutarı ise 10.000 TL’dir ve geri ödemesiz şeklindedir.

KOSGEB Desteğinden Yararlanabilecekler

18 yaşını dolduran her vatandaş KOSGEB desteğinden yararlanabilir. Fakat bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Genç girişimci kategorisinden yararlanmak isterseniz 29 yaş sınırı olduğunu unutmamalısınız. Böylece genç girişimciler vergi muafiyetinden de yararlanabiliyor. Ayrıca destekten faydalanan kişilerin 3 yıl içinde işletmelerini kapatmaması gerekiyor.

KOSGEB tarafından sağlanan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılarak ilk aşamayı geçmeleri gerekiyor. Alınan eğitimleri başarıyla geçtikten sonra kişiler, KOSGEB desteğinden yararlanabilecekler.

Listede belirtilen meslek kollarından biri işletmeniz için uygunsa sizde desteklerden yararlanabilirsiniz. İşletme kurulmuş ise KOBİ uygunluğundan onay almak gerekli.

Diğer şartlardan biri de KOSGEB veritabanına işletme kaydının yaptırılmış olunması.

Destekten faydalanmak isteyen girişimciler; genç, kadın, engelli, şehit yakını, gazi ise belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir. KOSGEB kadın girişimcileri arttırmak ve iş hayatında daha çok kadın girişimciye destek vermek adına verilecek hibelerde pozitif yaklaşım içinde. İşletme sahibi eğer kadın ise ve işe alacağı çalışan da kadın ise destek limitleri artış gösteriyor.

  • İşletmesini büyütmek isteyen ya da iş kurmak isteyen
  • Personel ihtiyacını karşılamak isteyenler
  • Fuarlara katılıp ürün tanıtımını ya da işletmesini tanıtmak isteyenler
  • İşletmeye yeni makine teçhizat almak isteyenler KOSGEB desteğinden yararlanabilecekler

KOSGEB Hibe Başvurusu

e-Hizmetler menüsünden KOSGEB’e ilk başvuru işlemini gerçekleştirin ve işletmenizin kaydını yapınız. KOSGEB desteğinden yararlanmak için İşletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının tespiti için beyanname doldurmanız gerekmektedir.

Doldurduğunuz beyanname KOSGEB uzmanları tarafından kontrol edilecek sonrasına ise uygun olup olmadığınız belirtilecektir. Tüm şartları taşıyorsanız ve destek almaya uygunsanız sizlere bir uzman atanacaktır. KOSGEB hibe başvurusu için gerekli bilgiler şu şekilde:

İşletmenin adı, İşletmenin statüsü İşletmenin bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve bulunduğu il, İşletmenin sahibinin adı ve soyadı, İşletmenin kuruluş yılı, SSK işletme sicil numarası, Ticaret sicil numarası, Bağlı bulunulan meslek kuruluşları (Esnaf ya da Sanatkarlar Odası gibi).

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sınırı geçmeye çalışan 13 terör örgütü mensubu yakalandı
GÜNDEM Sınırı geçmeye çalışan 13 terör örgütü mensubu ...
Basit Usul Nedir, Şartları Nelerdir? Basit Usule Tabi Mükellef Nedir?
GÜNDEM Basit usul nedir, şartları nelerdir?
ÖĞRETMEN MAAŞI 2023 | Öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek? Yeni yılda en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar olacak?
GÜNDEM Öğretmen maaşına zam gelecek mi?
İkinci kez yargılanan baba katiline indirimli cezaya tepki
GÜNDEM İkinci kez yargılanan baba katiline indirimli cezaya ...
Cipin çarptığı otomobil ikiye ayrıldı!
GÜNDEM Cipin çarptığı otomobil ikiye ayrıldı!
Kayseri'de eşini darptan yargılanan kadına para cezası - Güncel haberler
GÜNDEM Eşini darptan yargılanan kadına para cezası
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Eyüpsultan mahallesini köpük kapladı - Güncel haberler
GÜNDEM İstanbul'da şaşırtan görüntü! Mahalleyi köpük kapladı
Sabiha Gökçen'e inen uçağın lastiği patladı
GÜNDEM Sabiha Gökçen'de korku dolu anlar!
Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuruları nasıl yapılır?
GÜNDEM Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi?
Görme engelli öğretmenin en büyük destekçisi öğrencileri oldu
GÜNDEM Görme engelli öğretmenin en büyük destekçisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.