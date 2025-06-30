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        Haberler Bilgi Ekonomi KOSGEB girişimci desteğinde bugün son! KOSGEB'ten 2 milyon TL'ye kadar destek nasıl alınır, şartları neler, desteklenen sektöler?

        KOSGEB girişimci desteğinde bugün son! KOSGEB'ten 2 milyon TL'ye kadar destek nasıl alınır?

        KOSGEB'in Girişimci Destek Programı kapsamında sunduğu İş Geliştirme Desteği başvurularında son güne girildi. Program, girişimcilerin kendi işlerini hayata geçirmeleri için 2 milyon TL'ye kadar finansman desteği sağlıyor. İmalat sanayiinden telekomünikasyona, yazılım geliştirmeden danışmanlık hizmetlerine kadar pek çok sektörü kapsayan destek paketi, faizsiz ve komisyonsuz olarak sunuluyor. Geri ödeme süreci ise 36 ay sonra başlıyor. İşte, başvuru sürecine dair tüm önemli bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:35
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        KOSGEB’in Girişimci Destek Programı kapsamında sunduğu İş Geliştirme Desteği’nin 2025 yılı 2. dönem başvuruları bugün bitiyor. Program kapsamında, belirli sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar faizsiz ve komisyonsuz finansman imkânı sunuluyor. Üstelik geri ödemeler, 36 ay sonra başlayacak şekilde planlanıyor. Peki, başvurular ne zaman sona eriyor, destek hangi alanları kapsıyor? İşte KOSGEB İş Geliştirme Desteği hakkında bilinmesi gereken kritik detaylar...

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        KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ 2. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

        Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği 2025 yılı 1. dönem başvuruları 1 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. 2025 yılının 2. dönem başvuruları ise 2-30 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek.

        Programa başvuruların başladığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilerimize KOSGEB aracılığıyla 2 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz." dedi.

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        KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ NE KADAR, GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

        İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 2 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.

        Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

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        HANGİ SEKTÖRLERE DESTEK VERİLİYOR?

        İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

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        HANGİ GİDERLER DESTEKLENİYOR?

        Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

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        DESTEKLENECEK İŞLETMELER NASIL BELİRLENİYOR?

        Uygun bulunan başvurular sektörlerine göre ülke genelinde oluşturulan kurullara sistem tarafından atanmaktadır. Başvurular kurullarda görev alan KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmektedir. Kurul değerlendirmesinden sonra oluşan puanlama sonucu, yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 1000 ve kendi ilinde ilk 6’ya giren başvurular Jüri değerlendirilmesine sevk edilmektedir. İllerde; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan Jüriler tarafından başvurular değerlendirilmektedir. Kurul ve jüri değerlendirilmeleri sonucunda oluşan puanların ortalaması alınarak yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk 3’e giren başvurular desteklenmeye uygun bulunmaktadır.

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