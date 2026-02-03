KOSGEB'ten 20 milyon TL destek! KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı başvuruları başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvurularının başladığını bildirdi. KOBİ'leri desteklemeyi amaçlayan programda 20 milyon TL'ye kadar kredi imkânı sağlanıyor. Peki, program detayları belli oldu mu, başvuru için son gün ne zaman?
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvuruları 3 Şubat itibarıyla başladı. KOBİ'leri desteklemek amacıyla başlatılan program kapsamında 2025'te 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar lira finansmana erişimi sağlanmıştı. İşte, KOSGEB programı ve başvuru detayları
KOSGEB KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvuruları başladı. Söz konusu başvurular 3-28 Şubat 2026 tarihlerinde alınacak.
KOSGEB KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI ÖDEME PLANI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvurularını başlattık. 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz." dedi
Kacır, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu desteğe ilişkin bilgi verdi.
KOBİ'leri büyütmeye, üretimi ve istihdamı güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Kacır, "KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvurularını başlattık. 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz. 2025'te 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar lira finansmana erişim imkanı sağladık. Daha güçlü, daha üretken bir Türkiye için işletmelerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.