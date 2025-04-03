Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan üst geçitten düşüp öldü!
Giresun'da, polis kontrol noktasında alkollü olduğu belirlendikten sonra yaya olarak kaçtığı üst geçitten yola düşen 27 yaşındaki Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan hayatını kaybetti. Erdoğan'ın psikolojik sorunları olduğu, daha önce intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi
Giresun'da olay, 1 Nisan'da gece saatlerinde meydana geldi. Bayram tatili için memleketine gelen Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan (27), iddiaya göre eğlence mekanından çıkıp otomobiliyle polis kontrol noktasına girdi.
YAYA OLARAK KAÇMAYA BAŞLADI
DHA'daki habere göre kontrolde, alkollü olduğu tespit edilen Erdoğan, otomobilini bırakıp yaya olarak kaçtı.
ÜST GEÇİTTEN DÜŞÜP CAN VERDİ
Üst geçide çıkan Erdoğan, kaçarken yola düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede, Güler Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
'PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI' İDDİASI
Erdoğan’ın psikolojik sorunları olduğu, daha önce intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.